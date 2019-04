Experten-Vorträge und Führung durch das Rechenzentrum

Hybrid Data Center und Security. Die Hybrid IT im Data Center ist auf dem Weg zum Standard. Wie steht es mit virtueller und physischer Cloud-Sicherheit? [...]

Was ist mit der Sicherheit in hybriden Umgebungen? Die digitale Transformation ist ohne Cloud nicht möglich, egal, wie groß ein Unternehmen ist. Cloud-Technologien liefern die technologischen Bausteine für hocheffiziente Geschäftsprozesse, deshalb bezieht nahezu jedes Unternehmen Anwendungen, IT-Infrastrukturleistungen und -Sicherheitslösungen heute aus der Cloud. Dazu ist es erforderlich, dass sich Unternehmen mit den Cloud-spezifischen Risiken und den zur Verfügung stehenden Sicherheits- und Security-Maßnahmen befassen. Unternehmen investieren seit Jahren in Schutz- und Erkennungstechnologien und -prozesse und sollten das gleiche Sicherheitsniveau in der Cloud gewährleisten. In hybriden Szenarien ist es wichtig zu erkennen, welche Sicherheitsmerkmale eins zu eins wiederverwendet werden können, welche transformiert werden müssen und welche fehlen. Cloud-Transformation impliziert eine Sicherheitstransformation.

Auf der „Hybrid Data Center – Hybrid Security“ Veranstaltung von NTT Security und e-shelter werden wir genau diese Themen mit Ihnen besprechen und wir laden Sie herzlich ein, am 9. Mai 2019 im e-shelter Rechenzentrum in Wien dabei zu sein.

Veranstaltungsort: e-shelter Rechenzentrum, Computerstraße 4, 1100 Wien