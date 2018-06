Grenzenlos flexibel: Der Anywhere Workplace von innovaphone

Die Veränderungen, die sich in der beruflichen Kommunikation in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben, sind gewaltig. Angestoßen von den Entwicklungen im privaten Bereich erwarten Arbeitnehmer heute, rund um die Uhr zu kommunizieren zu können [...]

Flexibilität ist somit ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Entscheidung für eine moderne, zukunftsweisende Kommunikationslösung.

Maximal flexibel mit dem Anywhere Workplace

Die innovaphone PBX bietet diese Flexibilität, indem sie alle Vorteile einer klassischen VoIP-Telefonanlage mit denen einer ausgereiften UC-Komplettlösung vereint und somit alle Voraussetzungen für einen „Anywhere Workplace“ schafft. Über den Unified Communications Client myPBX können alle denkbaren Telefonendgeräte gesteuert werden – ganz gleich ob Tischtelefon, Mobiltelefon oder Software Phone. myPBX vereint sämtliche Unified Communications-Elemente unter seiner übersichtlichen Oberfläche: IP-Telefonie, Audiokonferenzen, Firmenverzeichnisse, Verbindungsprotokolle, Presence, Chat, Application Sharing, Videotelefonie und –konferenzen: Mit dem Webclient myPBX ist alles möglich.

Maximal mobil mit dem Anywhere Workplace

Möchten Sie auch von unterwegs aus alle PBX-Leistungsmerkmale nutzen? Kein Problem – die innovaphone Apps für iOS und Android machen aus Smartphones und Tablets im Handumdrehen innovaphone-Devices. Mitarbeiter, die häufig unterwegs sind, können auf diese Weise von überall aus die gewohnten IP-Telefonie-Funktionalitäten auf ihrem Smartphone nutzen. Außerdem sind sie dank des One-Number-Konzeptes von innovaphone immer und überall unter derselben Nummer erreichbar.

Maximal sicher mit dem Anywhere Workplace

Mit der grenzenlosen Kommunikation und Mobilität, wie sie besonders im Anywhere Workplace-Szenario gegeben ist, steigen die Herausforderungen an die Sicherheit. Für die Kommunikation im Anywhere Workplace-Szenario kommen dabei dieselben Sicherheitsprotokolle zum Einsatz wie sie auch für die innovaphone PBX verwendet werden. Zusätzlich schützt der innovaphone Reverse Proxy wie auch der innovaphone Session Border Controller (SBC) die innovaphone PBX zuverlässig vor Angriffen aus dem Internet. Trotz der Öffnung der innovaphone PBX nach außen wird mit der innovaphone Lösung höchste Sicherheit garantiert.

Das Whitepaper umfasst folgende Aspekte:

Wie sieht der State-of-the-Art in der Unternehmenskommunikation aus?

Welche Bedeutung kommt dem Desktop-Telefon zu?

Welche weiteren Komponenten werden an Wichtigkeit gewinnen?

Welche Entwicklungen zeichnen sich im Moment ab?

Wie sieht der Arbeitsplatz 4.0 aus?

Laden Sie sich das kostenlose Whitepaper „Anywhere Workplace“ jetzt herunter und erfahren Sie mehr über die aktuellen Trends im Bereich „Arbeitsplatz der Zukunft“ Zum Download: