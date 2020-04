Highend-Storage für den Mittelstand

Mit der neuen Virtual Storage Platform (VSP) E990 und dem Hitachi Ops Center stellt Hitachi Vantara ein für mittelständische Unternehmen bezahlbares Highend-Storage-System vor. [...]

Die E990 ergänzt die Palette an VSP-Modellen um eine reine NVMe-Option und setzt dabei auf dieselben Management-Tools wie die aktuelle Flaggschiff VSP 5000-Serie, mit dem aktuell weltweit schnellsten Datenspeicher-Array. Damit erhalten mittelständische Unternehmen dieselbe herausragende Performance und denselben erstklassigen Service, einschließlich einer hundertprozentigen Datenverfügbarkeitsgarantie.

Weniger Aufwand – mehr Speicherplatz & schnellerer Zugriff

Der Mittelstand ist der Wachstumsmotor der österreichischen Wirtschaft. Er ist führend bei der Einführung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning, und Cloud-Anwendungen, die IT-Ressourcen sind aber oft knapp kalkuliert. Hier setzt die E990 an: Mit der KI-basierten Management-Software Hitachi Ops Center schafft sie bei der Datendeduplizierung einen Wert von 4:1 und damit etwa doppelt so viel wie der nächste Wettbewerber. Oder anders ausgedrückt: 75 Prozent der belegten Speicherkapazität wird wieder frei – garantiert. Weil Hardware und Software aus einer Hand kommen, sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.

Nicht zuletzt durch die Nutzung von KI für den IT-Betrieb (AIOps) kann ein großer Teil der manuellen Aufgaben automatisiert werden, so dass IT-Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet werden. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand bei der Bereitstellung von Speicherressourcen um bis zu 70 Prozent. Wenn Geschäftsmodelle immer digitaler werden, wächst naturgemäß die Abhängigkeit von Geschäftsanwendungen. Hitachi garantiert bei seinen Highend-Speichersystemen seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten eine hundertprozentige Datenverfügbarkeit. Mit der E990 wird diese Garantie auf Plattformen für den Mittelstand ausgeweitet – und das mit NVMe-Performance. Zeit, sich von infrastrukturbedingten Anwendungsausfällen zu verabschieden – auf Nimmerwiedersehen!

Kosten so flexibel wie digitale Geschäftsmodelle

Digitale Geschäftsmodelle und damit auch die Auslastung der IT-Systeme können in kurzen Zeitspannen stark schwanken. Zu wenig Speicher kann dabei genauso zu einem Problem werden wie zu viel, denn erfahrungsgemäß erhöht eine Überkapazität von Datenspeicher die IT-Kosten um bis zu 20 Prozent. Gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, konzentrieren sich vorausschauende Unternehmen auf ihre Rentabilität und geben Betriebskosten den Vorzug vor Kapitalkosten (OpEx vs. CapEx). Dabei helfen flexible Verbrauchsmodelle wie das neue EverFlex. Unternehmen können damit zwischen verschiedenen Optionen wählen, vom monatlichen Festpreis für die Datenspeicherung über „Pay per Use”-Modelle bis hin zu „Storage as a Service”. Kurz gesagt: EverFlex macht Storage so flexibel wie die Cloud.



