Hinter den Kulissen: Nagarro forscht

Kann ein Dienstleister gleichzeitig Forscher sein? Das Testing-Team bei Nagarro hat es geschafft. Aus einer off-the-record Diskussion im Biergarten erwuchs ein FFG gefördertes Projekt, das größte der Firmengeschichte. Es befasst sich mit Künstlicher Intelligenz für Testing. [...]

Dieser Tage zog das Team für AI4T (=Advanced Intelligence for Testing) das erste Resümee nach einem Jahr Forschungsarbeit. Begonnen hatte alles „in der Vor-Corona-Zeit, mit einer angeregten Diskussion bei einem gepflegten Krügerl“, erinnert sich Projektleiter Thomas Steirer. Inzwischen liegen vielversprechende Ergebnisse vor.

Testing kann auch cool sein

Thomas Steirer ist ein eloquenter, kluger „Nagarrian“. Er leitet anspruchsvolle Testing- und Testautomatisierungsprojekte, global, wie es bei Nagarro üblich ist. Auf den ersten Eindruck entspricht Thomas nicht dem Klischee, das man von einem Testing-Experten vielleicht hätte. Weder Daniel Düsentrieb, noch tüftelnder Wissenschaftler, Thomas ist kundenorientiert und pragmatisch. Die Idee für AI4T entstand in einem beinahe philosophischen Austausch darüber, warum in der Testautomatisierung immer noch vieles manuell und unendlich aufwändig ist. Das Nagarro Team blieb dran, womit wir festhalten können: Tester können coole Dinge tun, bei Nagarro. Denn wenn Experten „Schnapsideen“ entwickeln, dann oft mit Grips, sodass relevante Projekte wie AI4T entstehen. Wie Thomas diesen Weg erlebt hat, beschreibt er in seinem Blog.

Testing ist der Hidden Champion für Digitalisierung

Das Nagarro Testing Competence Centers in Wien startete somit das größte und intensivste Forschungsprogramm, das Nagarro Austria je durchgeführt hat. AI4T liefert die wichtige Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz den Aufwand und die Fehlerquote für Software-Qualität um bis zu 75 Prozent verbessern kann.

Wofür das gut und nützlich ist, kann jeder nachvollziehen, der Innovationsprojekte managt und demnach weiß, wie absolut überlebensnotwenig Testing für neue Software-Applikationen ist. Oder umgekehrt ausgedrückt: Schlecht getestete Anwendungen können ein Unternehmen in arge Not bringen. „Gelingt es uns, Test-Lifecycles weitgehend zu automatisieren, ist das ein Meilenstein für die Qualitätssicherung und für künftige softwarebasierende Innovationsprojekte weltweit“, resümiert Thomas Steirer in der Pressemeldung zu den ersten AI4T Ergebnissen.

