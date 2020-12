Ingram Micro Cloud: Solution as a Service

„More as a Service“: So lautet das Credo von Ingram Micro Cloud. Dahinter steht ein vollumfassendes Konzept, welches vom breiten Serviceportfolio bis hin zu innovativer Technik und individuellen Lösungen reicht. [...]

Die Schwerpunkte der Cloud Unit von Ingram Micro liegen auf dem gemeinsamen Wachstum und skalierbaren Lösungen. So wird das Portfolio stetig vergrößert, vor allem im Cyber Security-Bereich, und um innovative Lösungen renommierter Hersteller, wie Google, AWS oder IBM Cloud, erweitert. Die ersten Robotik- sowie Software-as-a-Service-Lösungen von österreichischen Start-ups werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Self Service & skalierbare Lösungen

Mit der CloudBlue-Technologie ist es für Partner möglich, selbstständig einen eigenen Marketplace aufzubauen und zu betreiben. Für diejenigen, die den massiven Aufwand des Betriebs und der Aufrechterhaltung einer eigenen Plattform scheuen, bietet Ingram Micro mit dem „Marketplace-as-a-Service“ eine Alternative: Hier wird lediglich eine Instanz auf der CloudBlue-Plattform gemietet und Features und Anpassungen sind standardmäßig hinterlegt. So kann mit deutlich reduzierten Kosten ein eigener Marketplace, inklusive der wichtigen und teuren API-Anbindungen zu den Herstellern, betrieben werden. Partner, die über keine direkten Herstellerverträge verfügen und keine eigenen Cloud-Services vertreiben möchten, können den sogenannten „Endcustomer Marketplace“ nutzen. Diese Funktion geht über reines Whitelabeling hinaus. Hier wird dem Endkunden ein voll funktionsfähiger Cloud-Store – im eigenen Design – mit dem bestehenden und wachsenden Portfolio von Ingram Micro Cloud zur Verfügung gestellt, die aktuell die bestausgezeichnete Handelsplattform am Markt ist und ebenfalls laufend um unterschiedliche Szenarien erweitert wird. Zukünftig können Partner eigene Services (ohne Automatisierung) einbinden und direkt Angebotslegungen durchführen. Damit stellt der ITK-Distributor, neben seiner ISV-Strategie, ein weiteres Unikat am Markt zur Verfügung.

Lead Generation wird mit dem „Go-To-Market-Hub“ ebenfalls unterstützt. Mit wenigen Mausklicks ist es für Reseller möglich, automatisierte Kampagnen für die darauffolgenden Monate umzusetzen. Dank neuer Anbindungsmöglichkeiten im Bereich „API Connections“ können die eigenen CRM- und Billing-Systeme mit der Cloud-Plattform gekoppelt werden, um eine vollständige Automatisierung für den Channel zu gewährleisten.

Mehr als ein Motto

Die österreichischen Cloud-Spezialisten leisten täglich „Much more as a Service“: Unabhängig davon, ob es sich um eine reine Produktberatung oder um ein komplettes Konzept im Infrastructure-as-a-Service-Bereich handelt – das Team unterstützt Partner in allen Cloud-Belangen. Um noch außergewöhnlicheren Service zu bieten, wird das Expertenteam immer größer. 2021 wird der Fokus zusätzlich auf lokalen Kundensupport gesetzt. Bereits im Jänner starten fünf zusätzliche Mitarbeiter, um das Ingram Micro Cloud Österreich-Team zu erweitern und die gewohnt hohe Qualität auch im Kundensupport anzubieten.