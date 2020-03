Ingram Micro: Digitale Konferenzlösungen für Krisensituationen

Das Coronavirus sorgt für Unsicherheit im Arbeitsalltag. Die Unified Communications & Collaboration-Experten von Ingram Micro informieren über virtuelle Unterstützung für Meetings & Co. [...]

Mit einem vielfältigen Portfolio steht der führende ITK-Dienstleister Ingram Micro für verlässliche und effiziente Lösungen im gesamten IT- und Telekommunikationssektor. Einen wichtigen Teil davon stellt der Bereich Unified Communications & Collaboration (UCC) dar. Das derzeitige Angebot reicht von Audio-Lösungen über den Bereich IP-Telefonie bis zu kompletten Lösungen für Video-Conferencing.

Smart, innovativ und zukunftsorientiert

Digitale Prozesse sind schon länger am Vormarsch. Aber gerade in Zeiten wie diesen zeigen sich deren Vorteile und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur die Arbeit aus dem Home-Office wird zu einer ernstzunehmenden Alternative, auch digitale Konferenzen und Webinare erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Es ist davon auszugehen, dass sich solche Vorsichtsmaßnahmen mit der Zeit etablieren, denn Unternehmen erkennen vermehrt, welche Risiken sie eingehen, wenn sie keine Digitalstrategie besitzen und im Ernstfall nicht auf alternative Arbeitsweisen und Vertriebskanäle ausweichen können.

Außerdem senken Online-Meetings und Videokonferenzen nicht nur den organisatorischen Aufwand von Geschäftsreisen und liefern damit direkte Einsparungsmöglichkeiten für Unternehmen, sondern können ebenfalls Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität durch kurze Entscheidungswege und hohe Reaktionsfähigkeit positiv beeinflussen. Auch der CO 2 -Ausstoß verringert sich durch diese Maßnahmen.

© istockphoto.com & Ingram Micro

Virtualisierung von Messen und Veranstaltungen

Das Zusammenspiel von standardisierter Soft- und Hardware hat dazu beigetragen, dass kaum mehr teure Investitionen, wie in der Vergangenheit üblich, erforderlich sind. Damit lassen sich auch kleinere Konferenzräume zu einem erschwinglichen Preis ausstatten. Ingram Micro bietet seinen Kunden die komplette Lösung aus einer Hand. Egal, ob es sich dabei um ein perfekt eingerichtetes Heimbüro oder eine virtuelle Messe handelt, einen Podcast oder ein Meeting per WebEx. Unsere Spezialisten finden für jeden Einsatzbereich die passende Lösung. „Durch das breite Portfolio und die langjährige Erfahrung unserer Experten ist Ingram Micro in der Lage, zusätzlich zu einer zuverlässigen Bestellabwicklung, auch Pre- und Post Sales Unterstützung sowie Consulting-Dienstleistungen anzubieten. Dieser Mehrwert wird von unseren Resellern gerne angenommen“, sagt Thomas Hofbauer, Senior Manager Value, Advanced Solutions & Speciality Solutions Ingram Micro, in dessen Zuständigkeit das UCC-Team fällt.

Zögern Sie nicht, das UCC-Team von Ingram Micro für eine individuelle Beratung unter +43-1-408-15-43-404 oder at_ucc@ingrammicro.com zu kontaktieren. Die Experten bieten speziell auf Ihre spezifischen Anforderungen ausgerichtete Lösungen!

https://at.ingrammicro.eu/ucc