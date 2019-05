Ingram Micro vergrößert das Unified Communications Team

Das Experten-Team von Eltax, österreichischer Spezialist in Elektro- und Kommunikationstechnik, erweitert ab Mitte April die bestehende Unified Communications Unit von Ingram Micro. [...]

Damit wächst nicht nur das Geschäftsfeld, sondern auch Kunden profitieren von einem noch breiteren Service aus einer Hand.



Smart, innovativ und zukunftsorientiert:

Ab sofort wird der Bereich Unified Communications durch das kompetente Experten-Team von Eltax verstärkt und bildet somit eine Unit aus sechs Spezialisten. Eltax besteht seit knapp 30 Jahren am österreichischen Elektro- und Kommunikationstechnik-Markt mit hocheffizienten Lösungen und dank langjähriger Erfahrung bringen die Neuzugänge fundiertes Know-how zum österreichischen Distributions-Vorreiter mit. Die Kompetenzen von Eltax spiegeln sich auch in den Auszeichnungen der letzten Jahre wieder: Vom Best Distributor verliehen von Polycom bis zu Awards von Plantronics und Sennheiser, freute sich das Unternehmen bereits über zahlreiche Erfolge. „Die Digitalisierung schreitet voran und wir müssen als Marktführer am Puls der Zeit bleiben, was ein enormes Umdenken erfordert. Wir stehen vor der Herausforderung, uns laufend weiterzuentwickeln und passen unsere Prozesse an das digitale Zeitalter an. Neben unseren bereits etablierten Units Distribution, Lifecycle Services und Cloud ist auch das Thema Unified Communications wichtig in unserem Portfolio. Durch den Zuwachs der Eltax Experten in unser bestehendes Ingram Micro Team, können wir neben den bewährten Ingram Micro Stärken, unseren Kunden noch mehr Kompetenzen, wie beispielsweise Pre- und Post-Sales Support bieten. Das Motto „Alles aus einer Hand“ wird dadurch klar verstärkt“, erläutert Florian Wallner, Ingram Micro Vice President and Chief Country Executive ACH.

Viele Vorteile für alle Kunden

Ingram Micro Kunden profitieren vom Wachstum und dem Schulterschluss mit einem etablierten Expertentum von Eltax – nicht nur durch das breitere Netzwerk, sondern auch durch die effektvollen Synergien, die sich ergeben. Der Fokus von Ingram Micro als schlagkräftiger Player wird in Zukunft neben Themen wie Lagermanagement, Finanzierung und Logistik, auch verstärkt im Pre- und Post-Sales Support liegen.



Alle für einen

Zum bestehenden Unified Communications Team von Ingram Micro kommen vier Personen der Eltax an Board. Das verstärkte sechsköpfige Team wird ab Mitte April mit voller Power für die Ingram Micro Kunden alle Themen rund um Unified Communications bearbeiten. „Der Erfolg von Ingram Micro wäre ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich. Der tägliche Einsatz, die Motivation und das Know-how der Teams wird durch die exzellente Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette ergänzt. Wir freuen uns, dass wir ab sofort noch weitere Experten mit einem umfassenden Know-how in der Ingram Micro Unit als unsere Kollegen bezeichnen dürfen“, so Wallner





One-Stop-Shop

Neben dem erweiterten Geschäftsfeld profitieren Ingram Micro Kunden weiterhin von dem bereits etablierten Portfolio des ITK Dienstleisters: Um Fachhändler umfassend betreuen zu können, schnürt das Unternehmen ein sagenhaftes Rundum-sorglos-Paket. Vom Projektmanagement bis zur ausgelagerten Logistik garantiert Ingram Micro als One-Stop-Shop für Partner einen kompetenten IT-Service aus einer Hand.

Weitere Informationen: http://www.ingrammicro.at/