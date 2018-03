IT Branche tippt zur Fussball WM 2018

Hier geht es ausnahmsweise nicht um IT-Business, sondern um eine Einladung zu etwas Spaß im Sommer. Nehmen Sie wieder teil am größten Tippspiel der IT-Branche in Österreich. [...]

Die Computerwelt veranstaltet auch 2018 wieder ein Fußball-Tippspiel für die IT-Branche auf http://wm.computerwelt.at

Angebot für Spieler:

Melden Sie sich an und spielen Sie wieder Dutzende High Tech und Fun-Preise!

Angebot für Unternehmen:

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter als eigene Gruppe kostenlos mitspielen und/oder stiften Sie einen/mehre Preise um auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen!

Das Tippspiel wird wieder via Printausgabe, Computerwelt.at und Social Media ausgiebig beworben. Wir rechnen wieder mit ca 1000 Teilnehmern und über 100.000 Page Impressions. Für die Gewinner werden wir so wie in den Vorjahren ca 25 Preise aus dem Bereich IKT ausspielen.

Funktionen: Abgabe von Tipps und Beantwortung von Bonus-Fragen, Zuordnung zu Gruppen, WM-Chat, Social Sharing, Zufallstipp / Jokertipp, V.I.P.s, uvm.

1. Eigene Tipp-Gruppe: Laden Sie Ihre Mitarbeiter zum Tippen ein und treten Sie unter einander und gegen andere Unternehmen der IT-Branche an. Melden Sie sich dazu einfach an und legen Sie bei der Registrierung eine Gruppe und ein Passwort für Ihre Mitarbeiter an. Die Siegergruppe erhält einen Spezialpreis und wird in der Computerwelt vorgestellt.

2. Stiften Sie einen oder mehrere Preise für das Gewinnspiel und profitieren Sie von der massiven Bewerbung im Vorfeld! Preise werden auf der Startseite, und der Preis-Seite mit Bild, Kurzbeschreibung und Link veröffentlicht – in der Reihe ihres tatsächlichen Marktwertes. Die ersten 3 Preise werden besonders gekennzeichnet und im Vorfeld Print und Online mitbeworben. Die Sponsoren scheinen zusätzlich mit Logo in allen Bewerbungen auf. Das Preis-Sponsoring ist kostenlos!

3. Wir bieten Ihnen auch diverse Sponsoring-Möglichkeiten mit erhöhter Sichtbarkeit.

Nähere Details zu den Sponsoring-Möglichkeiten können Sie als PDF hier downloaden.