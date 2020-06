Kluge Köpfe für das IT Consulting O365/SP gesucht!

Echte Transformation beginnt am digitalen Arbeitsplatz. Diese Veränderung für unsere Kunden zu realisieren, ist unsere tägliche Mission. Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir tatkräftige Verstärkung! [...]

HATAHET ist ein renommiertes IT-Beratungsunternehmen mit dem Fokus, die Produktivität von Unternehmen zu steigern. Das erreichen wir durch den Einsatz von „digitalen Arbeitsplatz-Technologien“ auf der Basis von Office 365, SharePoint, SharePoint Online, Microsoft Teams und Microsoft Azure Development. Weitere Themenbereiche sind künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Software-Bots.

Echte Transformation beginnt am digitalen Arbeitsplatz. Diese Veränderung für unsere Kunden zu realisieren, ist unsere tägliche Mission. Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir zur tatkräftigen Verstärkung unseres Teams einen Senior IT Consultant Office 365 / SharePoint (m/w/d) und einen Junior IT Consultant Office 365 / SharePoint (m/w/d)

Als Junior Consultant absolvierst Du bei uns einen längeren Onboarding-Prozess und stellst Dich spannenden Herausforderungen. Wenn Dich darüber hinaus die Möglichkeiten am digitalen Arbeitsplatz der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien begeistern und Du Dich in einem herausfordernden Umfeld, in dem es viel zu lernen gibt zuhause fühlst, bist Du in unserem Digital Workplace Solutions-Team genau richtig. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass transformierte Produktivität am Arbeitsplatz spürbar wird!

Als Senior Consultant setzen wir mindestens 2 Jahre Berufserfahrung voraus. Wenn Dich darüber hinaus die Möglichkeiten am digitalen Arbeitsplatz der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien begeistern und Du Dich in herausfordernden Kundenprojekten zuhause fühlst, bist Du in unserem Digital Workplace Solutions-Team genau richtig. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass transformierte Produktivität am Arbeitsplatz spürbar wird!

Die Technologien, mit denen Du zu tun haben wirst, sind vorwiegend Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint, Azure, Logic Apps, Microsoft AI uvm. Du wirst im Rahmen Deiner Tätigkeit auch entsprechende Microsoft-Zertifizierungen machen und Dich durch interne Schulungen sukzessive für das HATAHET Consulting–Konzept qualifizieren. Als Junior IT Consultant für Office 365 und SharePoint wirst Du vom Digital Workplace Solutions-Team auf Deinem Weg zum erfolgreichen Consultant unterstützt.

Du willst die Zukunft des Digitalen Arbeitsplatzes entscheidend mitgestalten? Dann verlier keine Zeit und bewirb Dich jetzt!

JETZT BEWERBEN UNTER: https://www.hatahet.eu/karriere/