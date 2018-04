KMU-Digitalisierung: CEOs suchen externe Berater

IT-Datensicherheit, digitale Transformation, neue Datenschutzgrundverordnung - die aktuellen Themen der nächsten Jahre. Der Lehrgang MBA in IT Consultancy bringt jenes Know-how, das der Markt fordert. [...]

Der MBA in IT CONSULTANCY im Detail

Industrie 4.0, Internet der Dinge, Big Data: Während sich große Unternehmen gezielt mit digitalen Transformationsprozessen beschäftigen, suchen viele Klein- und Mittelbetriebe externe Partner für die digitalen Herausforderungen. Darin liegen enorme Chancen für IT-Experten und -Consultants.

Die richtige Antwort liefert die UBIT-Akademie incite mit dem Programm MBA in IT Consultancy. Dieser MBA bringt akademisches Wissen und praxisrelevantes Know-how für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft auf den Punkt. Damit verschafft man sich eindeutige Vorteile im Business und beim Kunden.

Zudem ebnet das MBA-Studium den Weg zu hochwertigen Zertifikaten:

Certified Digital Consultant – dem Kompetenznachweis für Digitalisierungsberater, Certified Data & IT Security Expert als erste Adresse im Bereich Datenschutz & IT-Sicherheit oder Certified eCommerce Expert, dem Qualitätssiegel für eCommerce-Spezialisten. Die Methodikmodule legen die Basis für das Zertifikat Certified Management Consultant (CMC) – das in mehr als 50 Industrieländern geführte Qualitätssiegel für hohe Beratungsqualität.

Auch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung ist Thema des MBA-Programms. Mit diesem vielfältigen Leistungsprofil bietet der MBA IT Consultancy praxisnahes Erfolgs-Know-how aus einer Hand – und wirkt als „Turbo“ für IT-Fachleute am wachsenden Digitalisierungsmarkt.

Facts:

26 Präsenztage (9 Fach-, 3 Methodikmodule)

Hearing & wissenschaftliche Arbeit

Start: Herbst 2018

Mindestdauer: 2 Semester, 60 ECTS

Komplettpreis: EUR 11.900,- (zzgl. USt.), Teilzahlungen möglich – Förderung in Höhe von EUR 600,- über die Initiative KMU DIGITAL möglich!

Fachmodule: Nächster Start:01.10.2018 Kick-off-Day/09.11.2018 1. Fachmodul

Requirements Engineering

Auftragsmanagement

Business Process Management & Informationsmanagement

Project Management

IT-Recht

Business Development & Marketing & Sales

Leadership & Management

Information Security – Informationssicherheit

IT-Vorgehensmodelle/Agilität

Methodikmodule: (Einstieg jederzeit möglich!)

Grundlagen der Unternehmensberatung

Architektur & Design von Beratungsprozessen

Veränderungsmanagement

Ihr Nutzen:

Die akademische Top-Qualifikation exklusiv für IT-Consultants.

exklusiv für IT-Consultants. Volle Akzeptanz und Anerkennung am Markt durch den starken Partner WKO-Fachverband UBIT.

WKO-Fachverband UBIT. Akademische Qualitätssicherung durch FH Burgenland & Austrian Institute of Management (aim).

durch FH Burgenland & Austrian Institute of Management (aim). Optimale Mischung aus Praxis & Lehre sowie Präsenzzeit & Selbststudium.

aus Praxis & Lehre sowie Präsenzzeit & Selbststudium. Die Top-ReferentInnen aus der Wirtschaft bieten hochwertige Didaktik, großes Wissen in der Lehre und vor allem hohen Praxisbezug .

. Der methodische Aufbau ermöglicht ein berufsorientiertes und berufsbegleitendes Studium.

Die Termine der einzelnen Fachmodule (Start 09.11.2018) finden Sie hier, die Methodikmodule sind in Form des Lehrganges „Methodik in der Beratung“ zu absolvieren – Der Einstieg ist jederzeit möglich (die verfügbaren Termine finden Sie hier).

Weitere Details entnehmen Sie bitte der incite-Homepage und dem MBA-Folder. Ein ergänzendes Video zu unserem MBA-Programmen finden Sie hier.

Achtung – Nutzen Sie die seltene Chance und nehmen an einem unserer halbtägigen Schnupperworkshops (12.02., 14.03., 17.04., 15.05.18) zum MBA-Programm teil. In diesem intensiven Workshop erhalten Sie die ersten Einblicke in die Prozessberatung und viele weitere Informationen über den MBA in IT Consultancy.

Oder besuchen Sie einen unserer kostenlosen Infoabende (z.B. 19.02.18, 08.03.18, lfd. weitere Termine) und stellen Sie im persönlichen Gespräch mit unserem Geschäftsführer all Ihre Fragen zum MBA (Anmeldung erforderlich).

Rückfragen: carina.froehlich(at)incite.at (05 90 900 – 3791), www.incite.at



