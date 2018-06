Microsoft SharePoint Konferenz 25.-27.Juni Wien

Collaboration und modern Workplace benötigen IT Infrastruktur. Genau diese Themen zeigen mehr als 30 Sprecher und zahlreiche Partner auf der größten Österreichischen Konferenz rund um SharePoint. [...]

SharePoint ist schon lange kein Produkt mehr, vielmehr ein Gattungsbegriff, wie Tixo, für eine Zusammenarbeit am modernen Arbeitsplatz. Von jedem Ort, zu jeder Zeit – ohne Limits.

Darum dreht es sich in drei parallelen Vorträgen für Manager, Administratoren und Entwickler.

Der Redmonder Hersteller hat in den letzten Tagen eine Reihe von Neuerungen wie Teams oder Microsoft Graph vorgestellt und die Version 2019 steht vor der Tür. Das Thema Collaboration und Modern Workplace gewinnt weiter an Bedeutung für Effizienz und zufriedene Mitarbeiter. Dazu referieren über 30 Sprecher zu Themen für Admins, Developer und Manager. Der ideale Inhalt um sich einen Überblick zu verschaffen, Best Practices und Neuerungen zu erfahren und sich mit Teilnehmern, Sprechern und Ausstellern auszutauschen.

Und das alles mitten in Wien in der modernen Konferenz Location Studio 44.

Zur Anmeldung geht es über die Website

Melden Sie Sich mit zwei Kollegen an und erhalten Sie 10% Rabatt!

Ideal für Sie sind die Workshops am Montag, den 25.Juni.

In nur einem Tag für einen unschlagbaren Preis gibt es von den Experten folgende Ganztagesschulungen:

Information Security mit Azure, Office 365 und GDPR. Mit MVPs Martina Grom und Nicki Borell

Mit MVPs Martina Grom und Nicki Borell Neue Features in SharePoint und Office 365 für Power User mit MCT Klaus Blessing

Social Enterprise Content Management Systeme mit Office 365 und SharePoint mit Buchautorin Nicole Enders

Customizing Office365 und SharePoint mit Thorsten Firzlaff

Hier finden Sie alle Workshops zur Auswahl: alle Workshops

Melden Sie sich noch heute an, die Plätze sind begrenzt: Zur Anmeldung

Die Veranstaltung wird von einer Fachausstellung begleitet, in der Sie auch Microsoft und deren Mitarbeiter treffen können, um letztendlich Ihre wichtigen Fragen zu diskutieren. Dazu finden Sie Partner wie Corner4 oder Solvion mit im Ausstellungsbereich.