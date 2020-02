Microsoft Teams Workshop in Wien

Jetzt voranmelden und Early-Bird Bonus sichern! [...]

In diesem Hands-On Workshop lernen Sie, wie moderne Zusammenarbeit am digitalen Arbeitsplatz mit Microsoft Teams funktioniert und erfahren, wie Sie Ihr Projekt im Bereich Project Collaboration mit Microsoft 365 erfolgreich umsetzen!

Teamwork nimmt am digitalen Arbeitsplatz eine zentrale Stellung ein. Was vor Jahrzehnten mit Co-Authoring begonnen hat, mündet heute in eine Plattform für wirklich modernes Teamwork. Dabei konzentriert sich der Workshop auf praxisrelevante Aspekte. Nach einer Einführung in die Grundlagen von Microsoft Teams und allen Möglichkeiten, die Microsoft Teams zum Zeitpunkt des Workshops bietet, wie sie das formale Umfeld eines MS Teams Projektes gestalten und welche Aspekte dabei zentral sind.

Danach geht es schon ans Hands-On und Sie können anhand eines realen Use-Case Szenarios Ihre neuen Fähigkeiten austesten. Dabei lernen Sie unterschiedlichen Rollen eines Teams kennen und bekommen praktisches Know-How vermittelt.

Am Ende des Workshops sind Sie up-to-date mit der Zukunft von Collaboration und Projektarbeit. Unsere Spezialisten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen dabei individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen vorzubereiten.

Ein Auszug aus den Inhalten

Die Grundlagen: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen von Microsoft Teams. Sie sind am Jetztstand der Features wie sie Microsoft Teams bietet und erfahren, was Microsoft für die Zukunft von Teams geplant hat.

Security und Compliance: Erfahren Sie welche Richtlinien zur Zusammenarbeit mit Cloud-Technologien essenziell sind und welche administrativen Tätigkeiten von der IT geleistet werden müssen, um Aspekte des externen Zugriffs zu steuern und „Wildwuchs“ zu verhindern.

Mehr als nur Technik: Erfahren Sie, warum der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und welche Rolle Storytelling, Kommunikation und Ethik beim Einsatz neuer Technologien spielen. Oder anders gesagt, lernen Sie, wie Sie es schaffen, dass diese Technologie in Ihrem Unternehmen nach der Einführung auch genutzt werden.

Strategische Überlegungen: Collaboration und Projektführung gehören zu den zeitintensivsten Themen eines Unternehmens. Saubere Definitionen und das richtige technische Set-Up sorgen für enorme Effizienzsteigerungen und sorgen darüber hinaus für ein zufriedeneres Arbeiten innerhalb von Projektgruppen. Sie werden durch den Workshop den strategischen Wert dieser neuen Technologie verstehen und umsetzen lernen.

Use Cases und Next Steps: Im abschließenden gemeinsamen Use-Case-Brainstorming legen Sie letzte klare Überlegungen für Use-Cases in Ihrem eigenen Unternehmen fest.

Was Sie mitnehmen

In diesem Workshop erhalten Sie einen Überblick über praktische Richtlinien zur Zusammenarbeit in Microsoft Teams. Darüber hinaus bringen wir Ihnen näher, welche wichtigen Funktionen Microsoft Teams bietet. In einem Hands-On Szenario lernen Sie durch eigene Erfahrungen alle Aspekte erfolgreicher Projektzusammenarbeit mit Microsoft Teams kennen.

Am Ende des Workshops können Sie ein Projekt mit Microsoft Teams-Funktionen richtig aufsetzen, abwickeln und wissen, wie Sie die wichtigsten Features verwenden. Darüber hinaus lernen Sie die Voraussetzungen, die gegenwärtigen Möglichkeiten und die zukünftigen Weiterentwicklungen von Microsoft Teams kennen.

Workshop-Details

Location: Microsoft Österreich GmbH, Am Euro Platz 3, 1120 Wien

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an alle Personen, die schon oder bald mit Microsoft Teams arbeiten und Ihre Fähigkeiten von 0 auf 100 bringen wollen. Der Workshop richtet sich nicht explizit an TechnikerInnen, bietet aber wichtige Einblicke in zentrale Bedingungen, welche auch für mehr technisch orientiertes Publikum von Wichtigkeit sind. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Anzahl TeilnehmerInnen: 5 bis max. 8 Personen

Preis: € 670 ,- pro Person oder Jetzt anmelden und Geld sparen! Early-Bird Bonus EUR 550,-/Person: Bei verbindlicher Anmeldung für einen der genannten Termine jeweils 30 Tage vor dem gewünschten Termin.

Termine: 12.05., 16.06., 15.09., 06.10. und 10.11.2020 – jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.hatahet.eu/microsoft-teams-workshop/