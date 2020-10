Migration von ISDN zu IP: Gewappnet für den Technologiewechsel?

In Österreich werden wie momentan in ganz Europa die Netzwerke von ISDN zu All IP umgestellt, im Jahr 2023 sollen keine Neubestellungen von ISDN mehr möglich sein. [...]

Festnetz- und Mobiltelefonie, TV, Internet sowie alle damit verbundenen Dienste laufen dann über ein und dasselbe Netz und kommunizieren in einer einheitlichen Sprache: über das Internet Protocol (IP). Während Privatanwender meist nichts von der Abschaltung ihres ISDN-Anschlusses und dem Umstieg auf All IP mitbekommen, erfordert der Technologiewechsel in Unternehmen eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema und eine klare Strategie, um die Umstellung ohne größere Probleme bewältigen zu können.

Besonderes Augenmerk muss auf folgende Punkte gelegt werden:

Auswahl des SIP-Providers und die Frage der Dimensionierung des Anschlusses

Sanfte Migration oder neue TK-Anlage?

Wann empfiehlt sich eine neue TK-Anlage und worauf muss bei der Auswahl geachtet werden?

Was soll eine neue TK-Anlage ggf. leisten? Pure Telefonie? Unified Communications System? Eine App-basierte Arbeits- und Kommunikationsumgebung?

Welche sicherheitsrelevanten Aspekte gilt es bei der Umstellung zu beachten?

Die Produktphilosophie des VoIP-Spezialisten innovaphone macht den Wechsel von der alten zur neuen Technologie, also von ISDN zu VoIP, denkbar einfach. Die sanfte Migration ermöglicht einen schrittweisen Einstieg in die IP-Welt in mehreren Innovationsstufen. Die Umstellungsgeschwindigkeit bestimmt der Kunde selbst. All IP hat multiple Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter.

Vorteile von All IP für Unternehmen:

Zukunftssichere Lösung auf dem neuesten technischen Stand

Kosteneffizienz dank einfacher Installation und Administration

Stufenlose Skalierbarkeit

Nahtlose Integration verteilter Standorte

Einfache Integration mobiler Mitarbeiter

Home Office als vollwertiger Arbeitsplatz

Vorteile von All IP für Mitarbeiter:

Verbesserte Zusammenarbeit

Mehr Flexibilität durch Integration von Apps

Vergrößerter Bewegungsspielraum durch mobile Lösungen

Freie Wahl des Kommunikationsmittels und des Arbeitsortes

Zusammenführung verschiedener Kommunikationswege

Einfaches Durchführen von Videokonferenzen.

