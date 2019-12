Nagarro Enterprise Agility #4: Expertise mit Metriken 1

„Agile“ ist eine Methode, die ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt. Dem Experten werden Begriffe wie „Sprints, Velocity, Story Points“ vertraut sein. [...]

Nagarro Senior Consultant und Scrum Master Martin Dragosits nimmt Sie in seinem Blog mit in die Praxis der agilen Software-Entwicklung.

Jeder, der in einem agilen Umfeld arbeitet, kennt eines der wichtigsten Prinzipien: „Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß“. Ja, das ist es. Was uns nicht daran hindert, weitere Metriken einzusetzen, um den Fortschritt eines Teams zu erkennen und darzustellen.

Welche Möglichkeiten stehen dafür zur Verfügung? Worauf müssen wir dabei achten?

Meine wichtigsten Erkenntnisse dazu aus der Praxis als Scrum Master habe ich in einer zweiteiligen Artikelserie zusammengefasst. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Grundlagen, Story Points, Velocity und der Releaseplanung.

Grundlagen

Story Points und Velocity sind inzwischen bekannte Begriffe.

Story Points werden als abstrakte Größe dargestellt, angelehnt an die Fibonacci-Reihe: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Die Velocity zeigt, wie viele Story Points ein Team innerhalb eines Sprints umsetzen konnte.

Story Points: Komplexität, die sich aus Aufwand, Unsicherheit und Risiko zusammensetzt

Velocity ist ein empirisches Maß der Produktivität eines Teams in der Vergangenheit.

Ziel eines Teams ist es, die optimale Velocity zu erreichen: hohe Effektivität, bei der man ausreichend Zeit für Refactoring und Verbesserungsmaßnahmen aufwenden kann. Eine maximale Velocity wäre kontraproduktiv, da sie nur auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet ist und Aktivitäten, die dem Team langfristig helfen, unterblieben.

Mit Hilfe der durchschnittlichen Velocity eines Teams kann der Product Owner Annahmen darüber treffen, bis wann ein bestimmter Fertigstellungsgrad des Product Backlogs erreicht werden kann.

Dabei ist folgendes wichtig:

Story Points sind ein teamindividueller Wert (abstrakte Größe!) und daher kann man die Velocity verschiedener Teams nicht miteinander vergleichen.

Story Points drücken Annahmen über Komplexität aus und daher kann man sie nicht in den geschätzten Aufwand von Personentagen umrechnen.

Manager lieben Kennzahlen, Grafiken und Dashboards. Den Erledigungsgrad eines Projekts oder Arbeitspaketes als Prozentwert dargestellt, die offene Menge an Arbeit im Detail geschätzt. Es gibt ihnen das Gefühl von Sicherheit, das sie bei Projekten schmerzlich vermissen (einmaliges Vorhaben, komplex, zeitlich limitiert; Vorhersehbarkeit also naturgemäß begrenzt). Gerade bei der Einführung agiler Methoden werden daher auf Managementebene erreichte Story Points und ermittelte Velocity oft missverstanden, versucht zu viel oder Falsches daraus abzuleiten oder hinein zu interpretieren. Don’t do it!

Das Konzept dahinter ist inhärent einfach. … >> weiterlesen – Hier finden Sie den Blog-Beitrag in voller Länge

