Nagarro lädt zum virtuellen TURNTABLE Vol. 2 The Rise of the New Enterprise

6 x 90 Minuten gefüllt mit Kundenstories, Expertentalks und Interaktion geben ab 16. Juni Einblick in Bereiche, die entscheidend sind, um Unternehmen in eine stärkere Position für die "neue Normalität" zu bringen. [...]

Ab Dienstag, den 16. Juni 17:00 geht der internationale Digitalisierungs- und Software-Experte Nagarro mit dem nächsten Durchgang seiner Turntable Eventserie an den Start. „The Rise of the New Enterprise“ präsentiert insgesamt 6 virtuelle Tracks, die sich mit der Digitalisierung nach dem Lockdown auseinandersetzen.

Wie richten Unternehmen ihre digitale Strategie in der „neuen Normalität“ aus?

Die Welt ist jetzt eine andere. Nicht die Technologiekonzepte haben sich grundlegend verändert, aber der Blick der Marktbegleiter. Der Konkurrenzdruck wächst, die unfreiwillige Belastungsprobe hat zu einer Neubewertung in Digitalisierungsfragen geführt. Nagarro hat CIOs rund um den Globus befragt und zeigt die wichtigsten Digitalisierungsthemen und Weichenstellungen, die im nächsten halben Jahr darüber entscheiden, wie nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg in der Post-Corona-Zukunft gelingt.

TRACK 1-6, jeweils 17:00 bis 18:30 Uhr

16/06/20 The Rise of the New Enterprise

18/06/20 Business Innovations with Smarter Services

23/06/20 Industry 4.0 – Meet the Connected Worker

25/06/20 Cloud & Data Architecture for Success

30/06/20 The New Workforce Awakens

02/07/20 Fearless Path to Enterprise Agility

ON STAGE

KundenvertreterInnen von Energie Burgenland, Modul University Vienna und RHI Magnesita, Nagarro Experten & Special Live-Act „Ramon feat. Carl Avory„. Mit diesem Mix auf der virtuellen Bühne und weiteren interaktiven Elementen werden die 90-minütigen Tracks zum digitalen Erlebnis!

Registrieren Sie sich hier für einen der limitierten Plätze auf der Gästeliste: https://www.nagarro.com/event/turntable-new-enterprise