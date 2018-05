NetSec & BigTec Expo 2018 – 05. Juni 2018, Wien

Durch unsere Keynote-Speaker und Impuls-Kurzvorträge erhalten Sie nicht nur die neuesten Trends zum Thema „Cloud Security – Security beyond Standard Features of AWS, Azure & Co“, sondern auch Wissenswertes zur GDPR Compliance von Cloud Services. [...]

Durch unsere Keynote-Speaker und Impuls-Kurzvorträge erhalten Sie nicht nur die neuesten Trends zum Thema „Cloud Security – Security beyond Standard Features of AWS, Azure & Co“, sondern auch Wissenswertes zur GDPR Compliance von Cloud Services. Außerdem beleuchten wir die Infrastruktur in der Hybrid Cloud mit Web-Scale Technologien im Datencenter.

NetSec & BigTec – maximale Informationen in minimaler Zeit. Wir ermöglichen Ihnen einen sehr flexiblen Expobesuch: Kommen Sie zu der Zeit, die für Sie am besten passt, denn die Vorträge wiederholen sich vormittags und nachmittags – unsere Hersteller stehen Ihnen den ganzen Tag zur Verfügung. Auch heuer finden die Vorträge in Form einer Silent Conference statt und bieten Ihnen als Besucher damit ein „Mehr“ an Komfort und vielleicht auch eine neue Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Melden Sie sich gleich an