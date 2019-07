Office365Blog – Hol dir das Wissen!

SharePoint bleibt wichtig, wird aber Teil einer umfassenden Arbeitsplatzlösung. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird der SharePoint Productivity Blog überführt in den Office365Blog. [...]

Sharepoint.at wird zu office365blog.at

Am Anfang war SharePoint

Microsoft SharePoint entwickelte sich seit seinem Erscheinungsjahr 2001 schnell zu einem zentralen Mittel, den digitalen Arbeitsplatz effizienter zu gestalten. In den darauf folgenden Jahren ist viel passiert. Koordination von Aufgaben, Zusammenarbeit in Projekten, Co-Authoring bei Dokumenten, Intranetportale, Content-Management und vieles mehr, wurde durch SharePoint erstmals in einem Tool möglich. Ob eine schlichte Dokumentenbibliothek oder ein umfangreiches Social-Intranet – SharePoint war die nachhaltige Lösung!

SharePoint ist Teil einer viel größeren digitalen Arbeitsplatzwelt

Jahr für Jahr wurde SharePoint erweitert und verbessert. Neue technische Möglichkeiten kamen hinzu, aber auch Seitenbau, Gestaltung und User Experience wurden intensiv weiterentwickelt. Mit Microsoft Office 365 verliert SharePoint zwar nicht an Wichtigkeit, wird aber Teil einer wesentlich größeren Umgebung. Hervorgegangen aus der sogenannten Business Productivity Online Suite (BPOS) ist Office 365 heute ein mächtiges Allround-Tool für den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft und macht neben Word, PowerPoint und Excel auch Kollaborations-Plattfomen wie Teams und Planner, soziale Wissens-Communitys wie Yammer, Video-Content Player wie Stream und viele weitere Anwendungen zu Standards.

Weniger ist mehr, aber alles muss möglich sein

Spätestens seit die Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure Developern zunehmend Dienste zur Verfügung stellt in den großen Bereichen “Infrastructure as a Service (IaaS)”, “Plattform as a Service (PaaS)” und “Software as a Service (SaaS)”, sind dem Einsatzbereich von Office 365 kaum Grenzen gesetzt. Neue Dienste wie Microsoft Cognitive Services machen es möglich, den modernen digitalen Arbeitsplatz mit Intelligenz auszustatten. Von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz über Machine Learning bis hin zum Einsatz von Software-Bots bietet diese neue Entwicklungsumgebung alles, was die Zukunft modernen Arbeitsplatz-Lösungen abverlangt.

Das Ziel des Expertenblogs bleibt dasselbe: Unternehmen produktiver machen und die Community mit den besten Informationen dazu zu versorgen! www.office365blog.at