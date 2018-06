PRINCE2 Zertifizierungen im Oktober!

PRINCE2® ist die weltweit meistverbreitete Methode für effektives Projektmanagement - weil sie sich ganz auf das Management konzentriert. In diesem Herbst gibt es verschiedene Zertifizierungsseminare in allen verfügbaren Versionen und Ebenen. [...]

Weil PRINCE2 so fokusiert und schlank ist, erreichen Sie in nur zwei Zertifizierungsschritten die Qualifikationen, um Projekte mit PRINCE2 effizient zu managen. Wir bieten diese Seminare in deutscher und englischer Sprache an. In unserem Seminarprogramm für den kommenden Herbst ist wirklich für alle etwas dabei!.

Gleich am 4. September starten wir mit einem halbtägigen Einführungsworkshop in die neue Version von PRINCE2 . Seit Anfang Juni sind die neuen Handbücher erhältlich, bei diesem Workshop erfahren Sie die Unterschiede und Schwerpunkte der Neuerungen.

Der erste Zertifizierungsdurchgang in deutscher Sprache startet ebenfalls zu Herbstbeginn mit dem ersten Teil (Foundation) von 5.-7. September und dem zweiten Teil (Practitioner) am 27./28. September. Ein zweiter Durchgang ist für den Oktober geplant.

Aber dieses Zertifizierungsangebot gibt es auch in englischer Sprache : Vom 7.-9. November findet das Foundation-Seminar und von 29.-30. November das Practitioner-Seminar statt.

Da es Anfragen gab, die Practitioner-Zertifizierung bzw. Re-Registrierung noch in der alten Version zu absolvieren, bieten wir auch das an: Am 18./19. Oktober gibt es zum letzten Mal PRINCE2 in der Version 2009.

Nach wie vor – seit unseren ersten PRINCE2 Trainings im Jahr 2010- gilt bei den Seminaren der milestone gmbh:

Hohe Qualität: Erfahrener Trainer mit viel Projektpraxis und kleine Gruppen bis 8 Personen bringen hohe Qualität. Bislang liegt die Erfolgsrate bei über 99% der Zertifizierungen . Planungssicherheit: Die öffentlichen Fixtermine Transparenz: Die Kursgebühren sind Komplettpreise, inklusive offiziellem Manual, Zertifizierung und Zertifikat. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten im Kleingedruckten

Alle Details zu den Seminaren und Anmeldung finden Sie unter http://www.milestone.at/index.phtml?viewId=195