Retarus Secure Email Platform: Das Komplettpaket für Ihre E-Mail made in Europe

Den Kommunikationskanal E-Mail mit all seinen technischen und organisatorischen Herausforderungen unter Kontrolle zu behalten, stellt höchste Anforderungen an IT-Verantwortliche. [...]

Die Retarus Secure Email Platform umfasst deshalb nicht nur den Schutz vor Cyberangriffen einschließlich Advanced Threats, die frühzeitige Erkennung zunächst unbekannter Bedrohungen mithilfe der patentierten Patient Zero Detection® und Lösungen für Verschlüsselung und Archivierung. Darüber hinaus stellt die Plattform auch innovative Mechanismen wie Predelivery Logic und SIEM Integration bereit und bietet Unternehmen nicht zuletzt mit der Failover-Lösung Retarus Email Continuity und Retarus Transactional Email, einer Hochleistungs-Engine für den Massenversand von E-Mails aus Applikationen, ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen E-Mail-Kommunikation.

Predelivery Logic

Retarus Predelivery Logic ermöglicht es IT-Verantwortlichen, den gesamten eingehenden E-Mail-Verkehr auf der Basis selbst definierter Regeln zu kontrollieren, zu organisieren, umzuleiten oder anzupassen. Flexible Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen dabei nahezu unbegrenzte Einsatzszenarien. Dabei bietet die Cloud Solution nicht nur ein User-abhängiges Routing von E-Mails an bestimmte Standorte des Firmennetzes oder an Tochterfirmen. Retarus Predelivery Logic liefert darüber hinaus auch einen entscheidenden Beitrag zur Automatisierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen. So ist es beispielsweise möglich, E-Mails anhand ihres Inhalts oder ihrer Sprache weiterzuverarbeiten. Dadurch können an den Support oder das Contact Center eingehende Nachrichten automatisch vorsortiert und an die richtige Abteilung in der entsprechenden Landesgesellschaft geroutet werden.

Forensic SIEM Integration

Retarus Email Security kann forensische Daten, sogenannte Events, in Echtzeit bereitstellen und per API an vorhandene Tools für Security Information and Event Management weiterleiten. So lässt sich der SIEM-Datenstrom unkompliziert mit zusätzlichen Details zur E-Mail-Sicherheit anreichern.

Email Continuity

100-prozentige Verfügbarkeit ist unbezahlbar. Für den Fall, dass das E-Mail-System beim Kunden komplett ausfällt, sei es durch einen Security-Incident, einen Hardwarefehler oder eine Cloud-Downtime, stellt Retarus übergangsweise vorprovisionierte Webmail-Postfächer zur Verfügung. Sobald der Kunde einen Ausfall signalisiert, leitet der Service Retarus Email Continuity das Routing blitzschnell um und die betroffenen Anwender können weiter per E-Mail kommunizieren.

Ein intuitives User Interface hilft den Mitarbeitern, sich sofort nach Login in den Notfall-Postfächern zurechtzufinden, die Retarus Email Continuity bereitstellt.

Transactional Email

Ob Newsletter, Bestellbestätigung, Passwortänderung oder Statusmeldung – die schnelle und sichere Zustellung transaktionaler E-Mails spielt in der Customer Journey eine entscheidende Rolle. Jede E-Mail, die zu spät oder gar nicht ankommt, belastet die Kundenbeziehung. Zur Retarus Secure Email Platform gehört deshalb auch Retarus Transactional Email, eine Hochleistungs-Engine für den Massenversand von E-Mails aus Applikationen. Dank ausgefeiltem Reputation Management, einschließlich dynamischen IP-Routings und speziellen Zertifizierungen profitieren Unternehmen von einer gleichbleibend hohen Zustellrate in die Postfächer der Empfänger.

Komplettpaket aus einer Hand

Retarus hat über 25 Jahre Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken, abzusichern und für Business Continuity zu sorgen. Dabei erfüllt der Cloud-Dienstleister mit Hauptsitz und selbstbetriebenen Rechenzentren in Europa stets strengste Vorgaben zu Datenschutz und Compliance. Kunden können die innovativen Retarus Cloud Services individuell an den Bedarf ihres Unternehmens anpassen. Zusätzlich profitieren sie rund um die Uhr von einem lokalen Support. Nicht zuletzt deshalb haben die Analysten von Forrester die Retarus Secure Email Platform im Report Now Tech: Enterprise Email Security Providers, Q3 2020 als einzige eigen- und vollständige Secure-Email-Gateway-Lösung aus Europa gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.retarus.com/at