Röntgenbilder, Rechnungen und Rohentwürfe

Sie versenden vertrauliche Dokumente wie diese noch immer umständlich in einem Umschlag per Post? Es geht auch einfach, schnell und sicher. Wie Sie sensible Daten geschützt per E-Mail verschicken und für jeden Ihrer Empfänger spontan verschlüsseln können, lesen Sie hier. [...]

Mit Spontanverschlüsselung vertrauliche Daten sicher austauschen

Patentiertes GINA-Verfahren für den geschützten E-Mail-Versand von Röntgenbildern, Rechnungen & Co.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit zwei Jahren. Obwohl einiges unternommen wurde, um die Implementierung zu bewerkstelligen, ist hinsichtlich des Umsetzungsgrades im Bereich E-Mail-Verschlüsselung nach wie vor Luft nach oben. Viele Firmen, Arztpraxen, Organisationen etc. kommunizieren noch immer nicht auf elektronischem Wege mit ihren Kunden oder Patienten. Grund dafür: der vermeintliche Aufwand. Dabei ist es mit der Secure E-Mail-Lösung von SEPPmail so einfach, sicher mit jedermann via Mail in Kontakt zu treten.

Elektronische Spontankommunikation mit GINA

Dokumente wie Untersuchungsergebnisse, die wichtig für den weiteren Behandlungsverlauf sind, sollten möglichst schnell ihren Empfänger erreichen; denn in bestimmten Krankheitsfällen zählt jede Minute. Mit dem SEPPmail Secure E-Mail Gateway, das die patentierte GINA-Technologie integriert, lassen sich solch zeitkritische Unterlagen sofort DSGVO-konform per E-Mail übermitteln – und das auch dann, wenn der Adressat selbst keine Verschlüsselungslösung nutzt. Warum also noch länger medizinische Befunde, Rechnungen, Verträge und Ähnliches per Post versenden, wenn es auch problemlos auf digitalem Wege funktioniert?

Praktische Umsetzung

Mittels des Secure E-Mail Gateway von SEPPmail ist es möglich, eine E-Mail zu verschlüsseln und als HTML-Anhang mit einer Träger-Mail zu versenden. Um den verschlüsselten Anhang zu öffnen, eignet sich jedes internetfähige Gerät mit Browser, über den ein Passwort eingegeben und die Nachricht entschlüsselt wird. Insgesamt stehen – je nach Anforderungen des Anwenders – diverse Passwortoptionen zur Verfügung.

Initialpasswort per SMS oder Telefonat zum Sender

Einladungsmail zur Registrierung

Externe Anmeldung per Webseiten-Link

Einmalpasswort per SMS

E-Mail-Passwort ohne Registrierung

Die Appliance kann zum Beispiel ein Initialpasswort für den Absender erstellen, das der Empfänger über einen zweiten Übertragungsweg erhält. Für die Möglichkeit des Einmalpasswortes werden lediglich die E-Mail-Adresse und die Handynummer des Empfängers benötigt. Daraufhin lässt sich jede E-Mail des Absenders verschlüsseln, und der Empfänger erhält ein einmaliges Kennwort zur Entschlüsselung per SMS. Bei erneutem Öffnen dieser oder einer weiteren E-Mail erfolgt die Vergabe und der Versand eines neuen Kennworts. Dies erlaubt einen unkomplizierten Prozess, der in jede E-Mail-Infrastruktur integrierbar ist und sensible Daten vor dem Zugriff Dritter schützt. Für den seltenen Versand von vertraulichen Nachrichten gibt es die Option eines E-Mail-Passworts, das einer spezifischen Mail zugeordnet ist und ohne Registrierung funktioniert. Empfänger, die häufiger verschlüsselte E-Mails bekommen, können sich beim Versender registrieren und im Anschluss entweder mit oder ohne Login sichere E-Mails empfangen.

