Roundtable Live zum IT Jobmarkt: Auswege aus dem IT-Fachkräftemangel

Viele Unternehmen haben nach wie vor existentielle Sorgen. Ein LIVE Experten-Roundtable am 27.5. diskutiert, welche Auswirkungen die Krise auf den IT-Jobmarkt hat. [...]

SW-Entwicklerinnen und Entwickler, IT-Consultants, IT-Security Expertinnen und Experten oder Data Scientists – hochqualifizierte Fachkräfte im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor sind das Rückgrat der Digitalisierung – und gerade aktuell in der Corona-Krise vielfach gefragt und gefordert. Viele Unternehmen sind damit konfrontiert, dass sie dringend IT-Fachkräfte benötigen würden – sie sind nur am Markt nicht verfügbar. Die Corona-Krise hat einerseits die Situation noch dramatisch verändert: IT-Spezialisten waren vielerorts gesucht, viele Unternehmen hatten und haben nach wie vor schwerwiegende existentielle Sorgen. Welche Auswirkungen hat die Krise auf den IT-Jobmarkt? Welche langfristigen Veränderungen ergeben sich?

Dazu diskutieren im Computerwelt Roundtable (alphabetisch gereiht):

FH-Prof. Mag. Dr. Sonja Gögele, MBA MSc, FH Joanneum, Leiterin des Instituts Internet-Technologien & -Anwendungen

Peter Lieber, Präsident des Verbands Österreichischer Software Industrie (VÖSI) und Eigentümer von SparxSystems Software

Ing. Rüdiger Linhart, UBIT Wien

Markus Neumayr, Ramsauer & Stürmer Software GmbH, Geschäftsführer

Mag. Marie-Theres Raberger, MSc., AIT (Austrian Institute of Technology GmbH), Recruiting

Cornelia Samec, TietoEVRY Austria, People Manager & SAP Lead Consultant

Michael Swoboda, ETC, Geschäftsführer

Moderation: Mag. Dr. Christine Wahlmüller-Schiller, Computerwelt Verlag

Aktueller Hintergrund:

Der Ende Jänner präsentierte fünfte IKT Statusreport des Fachverbands UBIT zeigt auf, dass derzeit einfach zu wenige qualifizierte IT-Hochschulabsolventen in Österreich ausgebildet werden. Die Drop-Out Quoten beim Informatik Studium sind enorm. Frauen sind nach wie vor in IT-Studienrichtungen unterrepräsentiert. Damit fehlen der österreichischen Wirtschaft derzeit Tausende IT-Fachkräfte und alle Prognosen besagen, dass sich diese Situation in den kommenden Jahren noch zuspitzen wird. Wir fragen, welche Maßnahmen braucht es, um Auswege aus dem IT-Fachkräftemangel zu finden und das Problem langfristig gut in den Griff zu bekommen.

Fragen dazu:

Welche IT-Fachkräfte und Berufsbilder sind besonders gefragt? Erfahrungen und Lessons Learned aus der Corona Krise: Wie hat die Krise den IT-Jobmarkt verändert? Welche langfristigen Folgen sehen Sie? IT-Jobmarkt: Wie gelingt Recruiting – Online und künftig auch wieder traditionell? Welchen Stellenwert besitzt Weiterbildung und Umschulung? Online und klassisch? Welche IT-Aus- und Weiterbildungsangebote sind notwendig? Wie können Ausbildungsinhalte aktuell gehalten werden oder anders gefragt: Wird an der Realität vorbei ausgebildet? Wo gibt es derzeit den größten Bedarf an Fachkräften? Was können Unternehmen selbst beitragen, um erfolgreich IT-Fachkräfte zu gewinnen und im Unternehmen zu halten? Welche Erfolgsbeispiele gibt es hier? Inwieweit ist die Politik gefordert – welche Maßnahmen sind notwendig, um dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken? IT-Lehrling bzw. „Coding-Lehre“: Wie wurde das Angebot von den Unternehmen bislang angenommen – welche Erfahrungen gibt es damit? Wie können vermehrt Frauen und Mädchen für die ICT-Branche als Arbeitskräfte gewonnen werden?

Mittwoch, 27.05.2020, 9 Uhr bis ca. 11 Uhr

Moderation: Mag. Dr. Christine Wahlmüller-Schiller

Die Expertenrunde wird redaktionell abgebildet, die redaktionelle Zusammenfassung erscheint in der Computerwelt Nr.11 (erscheint am 24.06.2020) sowie auch online auf www.computerwelt.at



Computerwelt TV: Zusätzlich wird die Expertenrunde LIVE via Computerwelt TV im Internet auf www.computerwelt.at übertragen und steht als on demand Video danach zur Verfügung.

