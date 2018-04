Security-Symposium von CIS & Quality Austria am 15.05.

Der renommierte Branchen-Event steht unter dem Titel: „Macht der Eigenverantwortung in digitaler Zukunft: Management-mit-System schafft Sicherheit“. Good Practice rund um ISO 27001, EN 50600 u.v.m. [...]

Gleich zwei juristische Highlights liefert das renommierte Information-Security-Symposium von CIS und qualityaustria am 15.05. in Wien. Die effiziente „DSGVO-Umsetzung mit Schnittstellen zu ISO 27001“ fokussiert Bettina Thurnher von Gebrüder Weiss. Und das neue „NIS-Gesetz und aktuelle Cyber-Bedrohungen“ für Anbieter kritischer Infrastruktur beleuchtet CERT-Direktor und nic.at-Geschäftsführer Robert Schischka. Der beliebte Branchen-Event der Zertifizierungsorganisationen CIS und Quality Austria steht heuer unter dem Titel: „Macht der Eigenverantwortung in digitaler Zukunft: Management-mit-System schafft Sicherheit“. Traditionell stehen Networking und Erfahrungsaustausch ganz oben, umrahmt von einem hochkarätigen Vortragsprogramm rund um Informationssicherheit und Integration von Managementsystemen: darunter Data Center Security nach EN 50600, sichere Energienetze nach ISO 27019 und ein Blick in die Zukunft der Digitalisierung im Zusammenhang mit völlig neuen Security-Anforderungen. Im einzigartigen Ambiente des Wiener Kursalons erwarten die Veranstalter mehr als 200 Teilnehmer aus führenden Unternehmen. Die Moderation übernimmt in charmant-professioneller Weise der ORF-Journalist und Autor Franz Zeller. www.cis-cert.com/Symposium

VORTRÄGE:

Wider den Blackout: Sicherheit nach ISO 27001 u. 27019

DI Dr. Friedrich Neurauter, TINETZ-Tiroler Netze

Datenschutz “leichter”: DSGVO-Umsetzung mit ISO 27001

Dr. Bettina Thurnher, Gebrüder Weiss

Sicher geplant – neues Data Center Design nach EN 50600

Christoph Wenin, REWE Int.; Gernot Frauscher, CENELEC

NIS-Gesetz & aktuelle Cyberthreats – Umgang mit Vorfällen

Mag. Robert Schischka, CERT-Direktion, nic.at-GF

„Stexibel“ in die digitale Welt: durch Managementsysteme

Dr. Günther Schreiber, Trainer Quality Austria / CIS

Digitalisierung & Security: große Fragen, neue Chancen!

Max Hergt, Zukunftsforschungsinstitut 2bAHEAD ThinkTank

AUSSTELLER:

Cognosec: Cyber resilience is our business

Calpana: Efficient certification using CRISAM

avedos: for better decisions in Information Security

CoreTEC: ISO 27001 – Information Security Consulting

FH St. Pölten: Bildung – Praxis – Partner für Sicherheit

NTT Security: Securing the Digital Transformation

SEC4YOU: Ihre IT-Sicherheit unter der Lupe

XSEC: Your Security is our Business

Wann: Di., 15. Mai 2018, 13.00 – 18.30 Uhr / Open End

Wo: Kursalon, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Information & Anmeldung: www.cis-cert.com/Symposium