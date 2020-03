Sichere Unternehmensdaten auch aus dem Home-Office – jetzt kostenlos!

Der IT-Security Spezialist ESET hat eine Hilfsaktion gestartet und stellt Unternehmen sowie Behörden seine Multi-Faktor-Authentifizierung für sechs Monate kostenlos zur Verfügung. Mit dieser Lösung werden Unternehmen binnen einer halben Stunde an- und zugriffsicher. [...]

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen:



Ein Virus stellt die Arbeitswelt auf den Kopf. In Zeiten von Covid-19 muss ein ganzes Land von einem Tag auf den anderen ins Home-Office. Die Unternehmen sorgen sich nicht nur um die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch um die Sicherheit ihrer Daten: Halten die VPN-Zugänge dicht? Sind die Passwörter standhaft genug? Wie schütze ich die Daten vor Fremdzugriffen?

Problem:

Ihre Mitarbeiter müssen von zu Hause aus arbeiten? VPN-Zugänge müssen auf schnellstem Wege eingerichtet und gesichert, Anmeldeprozesse und Zugriffe auf Netzwerke geschützt werden. Eine Lösung dafür soll unkompliziert sein und Mitarbeiter nicht überfordern. Im Idealfall sind aus Kostengründen neue Tools oder Hardware nicht vonnöten.

Lösung:

ESET Secure Authentication ist eine lokale Server Installation (All-in-One-Paket), die sich über eine Web-Konsole unternehmensweit verwalten und in bestehende Hardware (Smartphones, FIDO-Sticks, andere Token) samtweich integrieren lässt. In 10 Minuten ausgerollt, in einer Stunde komplett in Mitarbeiterbetrieb, absolut bedienbequem, z.B. per Push-Benachrichtigung via App.

Innerhalb kürzester Zeit schaffen Unternehmen mit ESA rundum geschützte Zugänge für ihre Mitarbeiter. Die Sorgen um Fremdzugriffe und Datendiebstahl sind damit vom Tisch. Auch komplett passwortlose Umgebungen sind z.B. dank biometrischer Anmeldeverfahren möglich. Das Ergebnis: Mitarbeiter sind auch im Home-Office zu 100 Prozent mit Sicherheit einsatzbereit.

Weitere Informationen finden Sie hier