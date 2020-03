smart ORDER: Bestellungen aus allen Eingangskanälen automatisiert entgegennehmen

Wählen Sie die smarte Alternative zu EDI, um eingehende Bestellungen aller Größen intelligent innerhalb eines Tools zu verarbeiten [...]

Viele Unternehmen haben noch keinen standardisierten und zentralisierten Verarbeitungsprozess bei eingehenden Bestellungen. Neben aufwendigen EDI-Schnittstellen kommen Bestellungen auch per Post, E-Mail oder sogar auch noch als Fax im Unternehmen an. Ein hoher Aufwand in der Nachbearbeitung und entsprechend hohe Personalkosten – mit smart ORDER gibt es aber einen umfassenden Lösungsansatz.



Automatisierte Bestellverarbeitung mit universalem Einsatz

smart ORDER bindet alle vom Unternehmen angebotenen Bestellmethoden ein und bearbeitet die eingehenden Bestellungen zentral und automatisiert. Es kann alle relevanten Daten einer Bestellung schnell und umfassend extrahieren und klassifizieren, ohne vorher auf Formulare oder Strukturen trainiert zu werden. Das selbstoptimierende Tool validiert selbstständig Stammdaten und analysiert die Angaben inklusive Sonderkonditionen. Dabei kann es unter anderem auch kundenspezifische Artikelbezeichnungen, individuelle Produktmerkmale, mehrseitige und internationale Bestellungen zuverlässig verarbeiten. In der flexibel vorkonfigurierten Nachbereitung der Belege verifizieren MitarbeiterInnen dann die Daten und überprüfen die von smart ORDER markierten Auffälligkeiten. Angebunden an das jeweilige weiterverarbeitende System durchlaufen die einzelnen Bestellungen damit einen digitalisierten, effizienten und fehlerresistenteren Weg.



smart ORDER macht die kostspielige Implementierung von EDI-Schnittstellen obsolet

Die Implementierung von EDI-Schnittstellen, wie zum Beispiel EDIFACT, sind kostspielig und haben einen fortlaufend hohen Aufwand bei Betreuung und Service. Die Kunden müssen zunächst dazu bereit sein, den Aufwand auf sich zu nehmen und anschließend auch kontinuierlich entsprechend relevante Auftragsvolumina einbringen, damit sich die Lösung amortisiert. Gleichzeitig werden andere Kunden weiterhin per PDF, Fax oder E-Mails betreut – eine unstrukturierte und ineffiziente Misch-Lösung.

smart ORDER kann diese Strukturen mithilfe seiner smarten Funktionen optimal ergänzen und auch vollständig ersetzen. Durch die Anbindung an nachgelagerte Business Systeme werden die digitalisierten Bestellungen in einem durchgehenden, kongruenten Prozess verarbeitet.

Effizienz für viele Bereiche des Unternehmens

Die Nachbearbeitung in smart ORDER ist konfigurierbar und bedarfsgesteuert. Sie folgt dem Verifier-Prinzip und ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Durch die Übersichtlichkeit und intuitive Bedienung läuft der gesamte Bestellprozess schneller und fehlerresistenter ab – Effekte, die nachfolgend zahlreiche weitere Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel der Lager- und Auslieferungslogistik, sehr positiv beeinflussen.

Jetzt mehr erfahren.