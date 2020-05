SNP DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT, 20. Mai 2020

zum ersten Mal veranstaltet SNP eine 24-stündige Online-Konferenz zum Thema Transformation. Wir haben weltweit in allen Zeitzonen Redner-Slots für Sie organisiert. [...]

Wir haben weltweit in allen Zeitzonen Redner-Slots für Sie organisiert. Erfahren Sie mehr über IT-Agilität und Flexibilität, um sich schnell an neue Realitäten anpassen zu können. Erfahren Sie wie BLUEFIELD powered by CrystalBridge Ihnen die Transformation von SAP Systemlandschaften: schnell, sicher und vor allem remote ermöglicht.

Digital Transformation Summit am 20. Mai 2020



CrystalBridge – Mission Control

Referent: Dominik Wittenbeck, VP of Product Development, SNP

Mission Control ist eine hoch automatisierte „Guided Procedure“ für Transformationsprojekte. In dieser Session erfahren Sie wie CrystalBridge, am Beispiel eines Merge-Projektes, die Transformation übernimmt.



Roadmap nach SAP S/4HANA mit SAP Solution Manager

Referent: Johannes Hurst, VP of Services Central Europe, SNP

In diese Session erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Start meines S/4HANA-Projekts? Wie schaffe ich den Übergang zu einem digitalen Unternehmen und integriere Cloud-Lösungen in meine bestehende IT-Landschaft?

Wie BP CrystalBridge zur Beschleunigung ihrer S/4HANA-Roadmap einsetzt

Referent: Alex Smith, SNP UK, Andreas Skubski, BP

Für BP, einen der weltweit führenden Öl- und Gaskonzerne, wird SAP S/4HANA das Herzstück seiner Geschäftstätigkeit und seiner Aktivitäten sein. Umfassende Veränderungen in den Bereichen Business und IT bedeuten eine Transformation von SAP. In dieser Sessiong erfahren Sie, wie BP CrystalBridge nutzt, um seine Agenda zur „Modernisierung der IT“ voranzutreiben

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir für Sie 24 Stunden mit Erfolgsgeschichten, Best Practices, Software-Einblicke, Expertengespräche und Frage-Antwort-Runden vorbereitet. Die Sitzungen werden auch on-demand verfügbar sein, falls Sie aus Zeitgründen eine Präsentation verpassen. Die Eventsprache wird Englisch sein.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Digital Transformation Summit 2020 virtuell zu treffen,



Viele Grüße aus dem Homeoffice,

MR. BLUEFIELD.