Softwarehersteller Veeam erneut an der Spitze

Gartner Magic Quadrant 2019: Veeam erneut in Führungsposition für Backup und Wiederherstellung in Rechenzentren [...]

Veeam Software, führender Anbieter von Backup-Lösungen für Cloud-Datenmanagement, zählt erneut zu den führenden Softwareunternehmen im gerade publizierten Gartner Magic Quadrant für Backup- und Wiederherstellungslösungen in Rechenzentren. Damit positionieren die Analysten der Gartner, Inc. den Softwarehersteller zum dritten Mal in Folge im Leaders Quadrant und erkennen aus Sicht von Veeam die Investitionen in ein umfassendes Portfolio für Cloud-Datenmanagement an. Veeam kombiniert dieses Portfolio mit einem zuverlässigen Support, der den Datenschutz in physischen, virtuellen und cloudbasierten Umgebungen gewährleistet.

„Unternehmen wollen ihre Daten in physischen, virtuellen und Multi-Cloud-Umgebungen einheitlich schützen und verwalten – und Veeam unterstützt sie dabei. Der Gartner-Bericht bestätigt den Einsatz der gesamten Veeam-Mannschaft für herausragende cloudbasierte Lösungen sowie ein Höchstmaß an Kundensupport“, erklärt Ratmir Timashev, Mitbegründer von Veeam und Executive Vice President (EVP) für Vertrieb & Marketing. Durch die enge Zusammenarbeit mit AWS, Microsoft sowie über 20.000 Serviceprovidern hat Veeam das Geschäft im Bereich Cloud-Datenmanagement erheblich ausgebaut. Damit profitieren Unternehmen bei der Migration in die Cloud sowie deren Nutzung von Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität.

Veeam bietet umfassendes Produktportfolio

Bei Veeam steht der Kunde an erster Stelle, entwickelt werden somit Lösungen, die seine Bedürfnisse klar in den Fokus stellen. Kern des Veeam-Portfolios bildet die Veeam Availability Plattform. Kunden können auf ein vielfältiges Angebot zurückgreifen, das Unterstützung für lokale und hybride Cloud-Workloads bietet: Angeboten wird Cloud-Mobilität für Workload-Portabilität über verschiedene Clouds und Plattformen hinweg, um sicherzustellen, dass Unternehmen in einer hybriden Cloud- und Multi-Cloud-Umgebung einfachen Zugriff auf ihre Daten und deren Kontrolle behalten können.

Innovation im Mittelpunkt

Veeam bleibt mit seinem stets wachsenden Portfolio am neuesten Stand der Innovation: So bieten beispielsweise leistungsstarke neue Funktionen wie Cloud Tier automatische Übertragung alter Daten in die Cloud, Secure Restore zum Schutz und Behebung von Ransomware sowie Staged Restore zur Sicherstellung der GDPR-Compliance. Auch neue Versionen für alle Produkte des Cloud Data Management Portfolios wurden bereitgestellt, wie zum Beispiel die dritte Version von Veeam Backup for Microsoft Office 365 für mehr Sicherheit und Skalierbarkeit sowie noch schnellere Backups. Zu nennen ist zudem der neue Veeam Availability Orchestrator v2, der die branchenweit erste umfassende Lösung für die Disaster Recovery Orchestrierung und Automatisierung von Replikaten und Backups bietet. Für Anfang 2020 hat Veeam viele weitere Schritte geplant, zu erwarten sind noch mehr Funktionen mit den Veeam-Designprinzipien der Einfachheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit.