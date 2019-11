Top-Manager setzen auf Employee Experience

Customer-Relation-Management, Customer-Experience oder Customer Journey: Jahrelang stand der Kunde im Fokus europäischer Chefetagen. Doch jetzt rücken die Mitarbeiter verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Citrix Austria Country Manager Wolfgang Mayer präsentiert aktuelle Studienergebnisse. [...]

Europäische Führungskräfte sind überzeugt: Wer es schafft, die „Employee Experience“ zu verbessern, der bindet nicht nur langfristig seine Mitarbeiter ans Unternehmen und steigert die Planungssicherheit. Auch Produktivität und in letzter Konsequenz Kundenzufriedenheit nehmen stark zu. Zu diesem Kernergebnis kommt eine repräsentative Citrix Umfrage* unter mehr als 600 europäischen Senior-Managern. Wo die Vorteile liegen, was Mitarbeiter benötigen und wer für die Umsetzung einer positiven Employee Experience verantwortlich ist? Europas Führungskräfte haben geantwortet.

Erhöhung von Kundenzufriedenheit und Produktivität

Rund ein Drittel (33 %) der Befragten Führungskräfte sind davon überzeugt, dass eine umfassende Employee Experience die Kundenzufriedenheit erhöht. Noch etwas mehr (41%) erwarten, dass sich die Produktivität verbessert und ein Viertel (25%) hält eine Steigerung der Kreativität und Innovationskraft für realistisch. Und ebenso wird erwartet, dass die Kosten für das Halten und Gewinnen von Talenten sinken: Ebenso rund ein Drittel der Befragte erwartet eine Steigerung von Treue und Loyalität (32 %), knapp ein Fünftel (22 %) geht von Vorteilen beim Anwerben neuer Kräfte aus.

Gehalt nur einer von vielen Faktoren

Noch immer werden harte Faktoren – wie Gehalt oder Vertragsbedingungen – als Haupteinflussfaktor für eine gelungene Employee Experience betrachtet. Die Hälfte des befragten Führungspersonals stimmt diese Aussage zu (50 %). Auf den weiteren Plätzen folgen eine gute Führungskultur (46 %), flexible Arbeitsgestaltung in Bezug auf Ort und Zeit (40 %) sowie eine hervorragende Gestaltung des Arbeitsplatzes (29 %).

Digitaler Arbeitsplatz als Gamechanger

Zu einem modernen Arbeitsplatz und einer optimalen Gestaltung der Arbeitsabläufe gehört auch die Technik, die fast ein Drittel (32%) auf einen der ersten drei Plätze der Schlüsselfaktoren für eine gute Employee Experience wählte. Und wer selbige aus technischer Sicht optimieren will, muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von überall aus zu arbeiten (44%) und dafür sorgen, dass Informationen einfach zugänglich sind (43%). Außerdem ist auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit aller Anwendungen zu achten („Ease of Use“, 40%). Anforderungen, die ein Digitaler Workspace sehr gut erfüllen kann.

Geht es um die Umsetzung sehen die meisten Befragten die Personalabteilung gefordert (90 %). Und ebenso wird die IT in die Pflicht genommen. Bereits mehr als zwei Drittel der Unternehmen (71%) stellen sicher, dass die IT-Abteilung mit den Zielen der HR in Bezug auf Employee Engagement vertraut ist.

Von Mitarbeitern gefordert, von Führungskräften empfohlen

So oder so ähnlich könnte wohl das Fazit der Umfrage lauten. Gerade im Bereich des Digitalen Workspace gibt es rasch einsetzbare Möglichkeiten, um die Employee Experience zu verbessern und damit nicht zuletzt auch den Geschäftserfolg maßgeblich zu erhöhen. Wer früher damit beginnt, wird früher erfolgreich sein.

Wolfgang Mayer, Country Manager Citrix Austria ©Citrix

* Für die Studie wurde Führungspersonal mit Personalverantwortung befragt. Die Befragung wurde durchgeführt von The Economist Intelligence Unit (EIU) mit Citrix Systems, Inc. als Sponsor. In Europa wurden insgesamt fünf Länder (Frankreich, Deutschland, Niederlande, Polen, United Kingdom) untersucht.