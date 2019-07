Vernetzte Produktion.

Wie Digitalisierung die Produktion verändert, 3 Firmen sprechen über ihre Erfahrungen mit Smart Industry. [...]

Die Digitalisierung verändert die Produktion und das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Industrie 4.0 ebnet den Weg für digitale Zwillinge, vorausschauende Wartung und intelligente Fabriken mit einem vollständig vernetzten und flexiblen System.

Sensoren in Maschinen und deren Komponenten sind vernetzt, verarbeiten Daten in Echtzeit und kommunizieren miteinander. Produktionsprozesse laufen optimierter ab, weil alle Daten analysiert werden, die von den Maschinen kommen. Um die Produktqualität, Rückverfolgbarkeit und Verfügbarkeit zu verbessern, müssen Edge Datacenter die Informationen verwalten und mit kürzest möglichen Latenzzeiten bereitstellen.



Industrie 4.0 gibt Gummi!

Stefan Potensky, stellvertretender IT-Leiter, Kraiburg, Austria

Stefan Potensky, stellvertretender IT-Leiter, Firma Kraiburg Austria: „Ohne elektronische Daten könnten wir nicht mehr produzieren." Produktionsprozesse ohne IT? Nicht mehr vorstellbar Das hat man auch bei den österreichischen Gummiwerken Kraiburg erkannt

Gut aufgehoben!

Thomas Kröpfl, IT-Leiter des Rohrsysteme-Herstellers Poloplast

Thomas Kröpfl, IT-Leiter des Rohrsysteme-Herstellers Poloplast: „Wir haben mit dem TS IT von Rittal inklusive Klimatisierung und Sicherheitssystemen die perfekt passende Lösung gefunden." Ohne IT geht in der Produktion des Rohrsysteme-Herstellers Poloplast schon lange nichts mehr. Um der Produktion sowie dem Lager und der Logistik eine ausfallssichere IT zu bieten, wurde

Supersache!

Martin Rainer, Abteilungsleiter IT Technik, Firma Haberkorn in Wolfurt

Martin Rainer, Abteilungsleiter IT Technik, Firma Haberkorn in Wolfurt: „Bei diesem System ist alles schön kompakt und sehr durchdacht."Beim Neubau eines Serverraumes geht es immer um die gleichen Herausforderungen: Ist genügend Platz vorhanden? Sind ein sicherer Betrieb sowie Erweiterungen möglich? Und wie sieht die Energieeffizienz aus? Wie diese Anforderungen bei der Haberkorn GmbH in Wolfurt gelöst wurden

