Vertrauen in das Unsichtbare? – Designit Open Inspiration, 21.05.2019 – Wien

Sichtbare Oberflächen verschwinden zusehends, wenn Abläufe nahtlos und automatisiert ineinander greifen. Aber wie schafft man Vertrauen in Artificial Intelligence und unsichtbare, digitale Systeme? [...]

Designit – die globale Agentur für strategisches Design und digitale Transformation – und cellent holen die erste „Designit Open Inspiration“ nach Wien – ein innovatives Digitalisierungs-Event, bei dem sich diesmal alles um das Thema Vertrauen und seine zentrale Rolle bei der digitalen Transformation dreht.

Designit Open Inspiration: “Trusting Invisibility – Building trust into what we can’t see”

Sichtbare Oberflächen verschwinden zusehends in einer Welt, in der alles nahtlos und automatisiert ineinander greift. Aber wie können wir all den verborgenen Abläufen vertrauen, die wir nicht sehen und daher auch nicht verstehen?

In der digitalen Welt ist Vertrauen wichtiger als je zuvor. Unternehmen müssen Vertrauen aufbauen und aufrechterhalten, um erfolgreich zu sein. Daher gehen wir der Frage nach, wie Vertrauen in Artificial Intelligence und unsichtbare, digitale Systeme entstehen kann.

Datum: 21/05/2019, 18:30 – 21:00 Uhr

21/05/2019, 18:30 – 21:00 Uhr Veranstaltungsort: cellent GmbH, Lassallestraße 7b, 1020 Wien

Es erwartet Sie ein Abend mit inspirierenden Impulsvorträgen, interessanten Gesprächen, Snacks, Getränken und Musik.

Sprecher(Impulsvorträge in Englisch):

Markus Lochner, Head of Group Digital Solutions, RBI

Georg Fischer, Chief Innovation and Technology Officer, SAP Öst.

Mauro Rego, Service Design Director, Designit Vienna

Zielgruppe:

CEO, CIO, CDO, Digital Innovation Manager, Transformation Manager, Führungskräfte aus Business und IT

Anmeldung und weitere Informationen:

Die Teilnahme ist kostenfrei. Begrenzte Teilnehmerzahl. Mitbewerber sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend!