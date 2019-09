VÖSI Software Day: Gratis Tickets gewinnen

„Enable digital Transformation – It´s not a project, it´s a journey“ – unter diesem Motto steht der Software Day 2019, der am 2. Oktober im Gebäude der Wirtschaftskammer Österreich in Wien über die Bühne geht. Gewinnen Sie 10 Tickets im Wert von je 299 Euro. [...]

Ziel des Software Days ist es, alle aus der Branche zusammenzubringen – IT-Fachkräfte, SW-Entwickler, CIOs, aber auch die Unternehmen: CEOs, Führungskräfte und Mitarbeiter aus Fachabteilungen und aus dem HR-Bereich – Stichwort IT-Recruiting“. Daher wurden erstmals fünf parallel laufende Themen-Tracks für den Software Day 2019 vorbereitet: Innovation, Business, Technologie, Nachhaltigkeit und Talente.

An einem einzigen Tag wird gezeigt, was IT- und SW-Unternehmen in Österreich in Wirtschaft und Verwaltung leisten – und dazu viele angreifbare Beispiele und Best Practices.

Als Keynote Speaker konnte Clara Schneidewind/TU Wien und Uwe Schneidewind vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gewonnen werden, die das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam beleuchten werden: Werden sich die ökologischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur durch die Digitalisierung lösen lassen?

Heuer neu sind die beiden Tracks Nachhaltigkeit (unter Leitung von VÖSI-Nachhaltigkeitsexperten Rüdiger Maier) sowie der Software Talente Day (unter Leitung von VÖSI Vorstand Ben Ruschin, Gründer und CEO von WeAreDevelopers).

Im Ausstellungsbereich des VÖSI Software Day 2019 präsentieren sich u.a. AIT, Avesor, HATAHET productivity solutions, Sparx Systems, die neue deutsche IT-Fachmesse Twenty2X, Firestart, Infrasoft sowie die Weiterbildungsinstitutionen ETC und Conect.

DATUM: 02.10.2019, 9 bis 17 Uhr. Einlass: 8.30 Uhr

ORT: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Tickets: Für VÖSI Mitglieder: kostenfrei. Für Nicht-Mitglieder: 299 Euro www.softwareday.at

Die ersten 10 COMPUTERWELT Leser erhalten kostenlose Tickets. Schreiben Sie an abo@cwverlag.at mit dem Kennwort „SOFTWARE DAY“.