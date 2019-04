Was hat Kosmetik mit Computer und Smartphone zu tun?

Der Großhändler Ingram Micro und Kosmetikhersteller GW Cosmetics arbeiten gemeinsam an einer zielorientierten Strategie für das E-Commerce Fulfillment der beiden Marken Master Lin und Beauty Lash. [...]

Das Portfolio des marktführenden ITK Distributors ist vielfältig und steht für effiziente Lösungen in der gesamten Branche. Ingram Micro ist jedoch schon lange nicht mehr „nur“ ein Distributor. Dank Docdata, ein Tochterunternehmen von Ingram Micro, das 2015 gekauft wurde und Referenzen wie die Online-Plattform Zalando vorweisen kann, verfügen die Experten über ein umfassendes Know-how im Bereich E-Commerce Fulfillment. Mit Docdata betreibt Ingram Micro mittlerweile 12 dedizierte und spezialisierte Fulfillment Logistik Zentren in Europa und ist stark auf Wachstumskurs.

Ingram Micro vereint zwei Branchen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit GW Cosmetics unsere Geschäftsbeziehungen erweitern können. Nach intensiven Gesprächen dürfen wir die zwei Top-Marken Master Lin, eine zertifizierte Naturkosmetikmarke aus der chinesischen Medizin, und Beauty Lash, Kosmetikprodukte für Augenbrauen und Wimpern, mit unserer internationalen Erfahrung im E-Commerce Fulfillment unterstützen. Mit dem Kosmetikhersteller gewinnen auch wir Einblicke in eine ganz neue Branche und sind schon sehr gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit“, erklärt Alexander Döring, Senior Manager Commerce & Lifecycle Services bei Ingram Micro.



Mit der richtigen Strategie zum Erfolg

„Wir setzen auf eine kompetente Beratung. Bei laufenden Abstimmungsterminen versuchen wir genau heraus zu hören, in welchen Bereichen Unterstützung benötigt wird und entwickeln gemeinsam optimale Lösungen. Bei GW Cosmetics steht vor allem die Prozessoptimierung zwischen Webshop und Logistik im Vordergrund. Ein Webshop mit eigener Logistik war Neuland für den Hersteller und daher stehen wir ihnen mit unserem Experten Know-how im Bereich Logistik jederzeit zur Seite, um sich erfolgreich am Markt zu etablieren“, so Döring.

Der Fulfillment-Prozess startet mit der Bestellung im Online-Shop der Marken Master Lin und Beauty Lash. Sobald diese eingegangen ist, werden alle Aktivitäten durchgeführt, die nötig sind, um dem Endkunden mit seiner bestellten Ware zu beliefern: Von der Auftragsabwicklung und dem Transport nach dem Pick-Pack-Ship-Prinzip bis zum Auffüllen der Lagerbestände sowie dem Retouren Handling.

Der Kosmetikhersteller profitiert nun von einem kompetenten Partner, der für eine reibungslose Handhabung all dieser Prozesse sorgt. „Die beiden Marken sind mit einem sehr hochwertigen Brand Image positioniert. Daher steht es bei uns an oberster Stelle, unseren Kunden in allen Bereichen eine ausgezeichnete Qualität zu bieten. Aus diesem Grund war es uns besonders wichtig, ein zuverlässiges Unternehmen mit dem notwendigen Know-how für dieses Projekt zu finden. Wir sehen in Ingram Micro den richtigen Partner, der uns mit langjähriger Erfahrung bei der Gestaltung unserer Prozesse unterstützt“, freut sich Petra Vancl, Marketing Director von GW Cosmetics, auf die weitere Zusammenarbeit.

