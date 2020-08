WIFI Wien: Mit IT Know-how leichter durch den Alltag

Die IT ist aus unserem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken. Der Trend der Digitalisierung setzt sich im Büro von morgen nicht nur fort, er gewinnt auch zunehmend an Dynamik. Bringen Sie Ihre IT-Anwender-Kenntnisse auf den neuesten Stand und erarbeiten Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der digitalisierten Arbeitswelt! [...]

In der IT-Welt geht es temporeich und dynamisch zu. Wer in diesem Bereich tätig ist, sollte immer über den aktuellsten Wissensstand verfügen. Denn neue Technologien verlangen ein ständiges Weiterentwickeln der eigenen Kompetenzen. Doch: Ist aktuelles Wissen nur für Experten und Expertinnen wichtig? Nein, denn IT-AnwenderInnen sind wir alle, auf die eine oder andere Art. Auch wir merken die rasanten Veränderungen. Kennen Sie das? Die mühselige Suche nach Funktionen, die Sie nur selten benötigen? Sind wir nicht up to date, kostet uns das Zeit und Energie. Wäre es nicht wunderbar, wenn uns die entsprechenden Programme im Arbeitsalltag immer dann unterstützen, wenn wir es brauchen?

Karrierebooster Weiterbildung

Gut beraten sind daher alle, die sich laufend weiterbilden und Interesse an neuen Entwicklungen zeigen. Das wirkt sich zum einen positiv auf ArbeitnehmerInnen aus, die damit ihrer Karriere neuen Schwung verleihen. Zum anderen profitieren die Unternehmen von gut ausgebildeten MitarbeiterInnen.

MitarbeiterInnen, die über weiterführende Kenntnisse verfügen und über den Tellerrand hinausblicken, sind besonders gefragt und tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Das Kursprogramm des WIFI Wien bietet vielfältige Aus- und Weiterbildungen und geht auf individuelle Kundenbedürfnisse ein, um das Arbeiten effizienter und leichter zu gestalten. Von Wissensupdate für UnternehmerInnen in Kleinstbetrieben über Personalentwicklung und Know-how-Aufbau für IT-MitarbeiterInnen bis zu Kursen für AnwenderInnen diverser Programme: Für alle ist das Richtige dabei!

IT-Training ganz nach Ihrem Lernbedarf

Egal, ob Sie als EinsteigerIn die ersten digitalen Schritte gehen oder ob Sie bereits Erfahrung mitbringen und Ihre Kenntnisse erweitern möchten – das WIFI Wien hat das richtige Angebot für jede Stufe der Karriereleiter. Die Kurse decken die gängigen IT-Anwendungen wie die gesamte MS Office-Palette und SAP ab. Die Ausbildungen können Sie flexibel in Ihre Lebensplanung einbauen, denn sie werden als Tages- oder Abendkurse angeboten. Die IT- Kurse am WIFI Wien halten Sie am Laufenden und holen Sie dort ab, wo Ihr persönlicher Lernbedarf liegt.

So unabhängig war Lernen noch nie

Besuchen Sie unsere IT-Webinare und absolvieren Sie die Lehreinheiten bequem von einem beliebigen Ort aus. Bei unseren eLearning-Kursen können Sie außerdem den Zeitpunkt selbst festlegen. Ihr/-e TrainerIn begleitet Sie per E-Mail bei Ihren Lernfortschritten und steht Ihnen bei Fragen online zur Seite. Bleiben Sie up to date und sichern Sie sich den entscheidenden Karrierevorsprung mit dem WIFI Wien.

Viele IT-Anwendungen – ein Bildungspartner: https://www.wifiwien.at/kategorie/e-it-informationstechnologie/e1-it-anwendertraining

Heben Sie ab mit Microsoft Office: https://www.wifiwien.at/kategorie/e-it-informationstechnologie/e1-it-anwendertraining/e1b-microsoft-anwendertraining