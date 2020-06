7 kostengünstige und wirkungsvolle IT-Initiativen für Ihr Unternehmen

Der Start eines erfolgreichen Projekts muss nicht zwangsläufig Ihr Budget sprengen. Hier sind sieben leistungssteigernde Initiativen, die Ihr Unternehmen vorwärts bringen - auch in mageren Zeiten. [...]

Transformation ist der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Doch für Unternehmen, die für die Durchführung notwendiger Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen auf ein Budget angewiesen sind, sind Big Bang-Transformationsinitiativen oft nicht realisierbar.

Dennoch können Fortschritte erzielt werden, denn es gibt viele dynamische IT-Initiativen, die zu relativ bescheidenen Kosten gestartet werden können und trotzdem schnelle, spürbare Vorteile mit sich bringen.

Wenn Ihr Unternehmen eine Starthilfe braucht, ohne dabei die finanziellen Mittel zu sprengen, finden Sie hier sieben Ideen, die mit wenigen Mitteln zu beträchtlichen Gewinnen führen können.

1. Tauchen Sie in die Datenanalyse ein

Hochqualifizierte Datenwissenschaftler sind schwer zu finden, und wenn sie eingestellt werden, verlangen sie Prämiengehälter. Glücklicherweise ist mit AutoML-Tools ein kostengünstiger Einstieg in die Welt der Geschäftsanalyse möglich. Durch die Automatisierung des End-to-End-Prozesses der Anwendung von maschinellem Lernen auf reale Probleme ermöglicht es AutoML leistungsstarken Geschäftsanwendern ohne formale datenwissenschaftliche Fachkenntnisse, aufschlussreiche Modelle mit hochwertigen Diagnose- und Vorhersageanalyse-Tools zu erstellen.

„Es gibt viele Produkte und Unternehmen, die diese Technologie selbst einschließen und sie portabel oder als Cloud-Service anbieten“, erklärt Dokyun Lee, Assistenzprofessor für Business Analytics an der Tepper School of Business der Carnegie Mellon University. „Es ist schnell, und doch kann es sehr aufschlussreich sein.“

Unternehmen, die bereits über ein etabliertes Business Intelligence (BI)-System verfügen, sollten ihre Investitionen evaluieren, um festzustellen, wie und in welchem Umfang die Geschäftsteams die Technologie nutzen.

„Viele Unternehmen haben beträchtlich in Data-Warehouse- und BI-Fähigkeiten investiert … scheinen aber nur einen Bruchteil der Möglichkeiten zu nutzen“, bemerkt Paul Rohmeyer, außerordentlicher Dozent am Stevens Institute of Technology. „Dieses Projekt würde den aus BI-Investitionen realisierten Wert verbessern.“

2. IT-Prozesse neu bewerten

IT-Prozessbewertungen können helfen, Kernineffizienzen in aktuellen Verfahren zu identifizieren. Als kostengünstige Low-Tech-Initiative mit einer potenziell hohen Amortisierung kann eine IT-Prozessbewertung große Vorteile bringen, indem sie potenzielle Möglichkeiten zur Verbesserung von IT-Prozessen aufzeigt.

Um den Betrieb erfolgreich zu rationalisieren, sollte eine IT-Prozessbewertung Ineffizienzen sowohl aufdecken als auch abschwächen. „Wenn Menschen Dinge tun – egal, was sie tun – notieren Sie sich jeden Schritt“, rät Roy Atkinson, Group Principal Analyst bei HDI Research. „Danach sollten Sie beurteilen, welche Schritte absolut notwendig und welche überflüssig sind oder auf einfachere Weise durchgeführt werden könnten.“

Viele IT-Prozesse entstehen organisch im Laufe der Zeit, ohne dass auf Effizienz geachtet wird. „Wir durchlaufen einen Prozess fast ohne Nachdenken, oder einfach nur, weil uns jemand gesagt hat, dass wir es so machen sollen“, erklärt Atkinson. Wenn bestehende Prozesse logisch überprüft werden, tauchen plötzlich Abkürzungen und Rationalisierungsmöglichkeiten auf. „Ich war einmal an einem IT-Projekt beteiligt, bei dem ein Verfahren von 37 auf sechs Schritte gekürzt wurde“, erinnert er sich, „nur weil wir darüber nachdachten, was wir eigentlich tun“.

3. Entwickeln Sie ein Sicherheitstraining für Mitarbeiter, das tatsächlich funktioniert

Die meisten Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen lassen sich auf einfache menschliche Fehler zurückführen. Die Aufklärung der Mitarbeiter darüber, wie Bedrohungen, die über E-Mail, soziale Medien und andere Kanäle eintreffen, erkannt und bekämpft werden können, wird die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen zu relativ geringen Kosten verstärken. „Ihre Mitarbeiter und Angestellten sind nicht das schwache Glied; sie sind die erste Verteidigungslinie bei der Sicherheit Ihres IT-Netzwerks“, betont Chelsea Brown, eine unabhängige Sicherheitsberaterin.

Leider verwirren viele Initiativen zur Sicherheitsschulung in Unternehmen die nicht-technischen Mitarbeiter, die oft nicht in der Lage sind, die in komplexen Begriffen und Anweisungen versteckten Bedeutungen vollständig zu verstehen. „Die Schulung Ihrer Mitarbeiter im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit ist eine natürliche und bequeme Wahl, die nicht nur die Sicherheit Ihres Unternehmens insgesamt erhöht, sondern es den Mitarbeitern ermöglicht, sich in Zukunft besser an Sicherheitsänderungen und -implementierungen anzupassen“, erklärt Brown.

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein neuer Ansatz für die Sicherheitsschulung erforderlich. „Wenn Sicherheits- und Datenschutzpraktiken zu einer Selbstverständlichkeit und zu einem Teil des täglichen Lebens werden, ist es leicht, in tiefer gehende Prozesse wie die Sicherung von entfernten Arbeitsumgebungen überzugehen“, sagt Brown.

Die Entwicklung einer Mitarbeiter-Sicherheitsstrategie, die tatsächlich funktioniert, ist im Vergleich zu den meisten technologieorientierten Sicherheitsinitiativen einfach und kostengünstig. Brown empfiehlt einen Ansatz der Einzelunterweisung, bei dem jeder Mitarbeiter mit einem sachkundigen Mitarbeiter oder einem anderen Experten zusammenarbeitet, der freundlich und verständlich berät, Fragen beantwortet und bei Bedarf Unterstützung bietet. „Eine solche Schulung ist effektiver, als einfach ein Memo zu verschicken, ein Video anzuschauen oder gar ein Seminar zu besuchen“, rät sie.

4. Starten Sie eine Initiative zur Geschäftszufriedenheit

Die Implementierung eines Prozesses zur regelmäßigen Messung und Bewertung der Zufriedenheit von Unternehmen mit IT-Dienstleistungen ist eine kostengünstige und lohnende Initiative, die von vielen IT-Führungskräften übersehen wird, meint Carlene McCubbin, eine Forschungsdirektorin der Info-Tech Research Group, die sich auf CIOs und Führung konzentriert.

„Wenn Sie kein klares Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer Stakeholder haben, fliegen Sie blind“, warnt sie. McCubbin merkt an, dass bereits vor der Pandemie 74 Prozent der von ihrer Firma befragten C-Suite-Führungskräfte berichteten, dass sie glauben, es gäbe Verbesserungsmöglichkeiten bei der Messung der Geschäftszufriedenheit durch die IT-Abteilung.

Die Bewertung der IT-Zufriedenheit führt im Allgemeinen fast sofort zu positiven Ergebnissen. „Wenn Sie die Geschäftszufriedenheit messen, zeigen die Daten, dass Sie beginnen werden, Ihre Kollegen [in anderen Unternehmen] drastisch zu übertreffen“, sagt McCubbins. „Ken Platt, CTO bei Learning Resources, einem Unternehmen für Lernspielzeug und Lernmaterialien, konnte zum Beispiel eine Steigerung der IT-Zufriedenheit seines Führungsteams um 18 Prozent innerhalb von drei Jahren feststellen“, bemerkt sie.

Sorgfältig konzipierte interne Umfragen und Abstimmungen können der IT helfen, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was die Geschäftsanwender wirklich brauchen. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Nutzung relevanter Daten, um von ‚Ich denke‘ zu ‚Ich weiß‘ zu gelangen und letztlich in der Lage zu sein, Strategien zu informieren und zu zeigen, wie man auf das Feedback reagiert“, erklärt McCubbin.

5. Erwägen Sie eine Low-Code-Entwicklung

Low-Code-Entwicklungsplattformen (LCDPs) wenden bei der Anwendungsentwicklung einen visuell orientierten Ansatz an. Der Low-Code-Ansatz ermöglicht es Entwicklern auf verschiedenen Qualifikationsstufen, Web- und mobile Anwendungen unter Verwendung von Drag-and-Drop-Komponenten und einer modellgesteuerten Logik über eine grafische Benutzeroberfläche zu erstellen. „Gartner beschreibt LCDP als ein Mittel zur Demokratisierung der Anwendungsentwicklung, das es Unternehmen ermöglicht, die Anwendungsentwicklung in Java oder .NET zu ersetzen, und das dennoch mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet als kommerzielle Off-the-Shelf- oder SaaS-Anwendungen“, erklärt Aflal Asker, Berater bei der Unternehmensberatungsfirma The DMW Group.

Eine LCDP-Plattform, wie Microsoft Power Apps oder OutSystems, kann zur Lösung wirkungsvoller Geschäftsprobleme eingesetzt werden, sagt Asker. „Mit den richtigen Anwendungsfällen könnte eine Low-Code-Entwicklungsplattform die Anwendungsentwicklung beschleunigen und Unternehmen auf ihrer digitalen Reise unterstützen“, so Asker.

Der Ansatz bietet mehrere andere wichtige Vorteile. „LCDP verkürzt den Softwareentwicklungs-Lebenszyklus im Vergleich zur manuellen Codierung für gängige Anwendungsfälle erheblich“, sagt Asker und fügt hinzu, dass einige Plattformen „sicherstellen, dass die Anwendungen bei der Erstellung nicht nur auf dem Desktop flüssig sind, sondern auch auf mobilen Bildschirmen gut dargestellt werden, so dass die Benutzererfahrung unabhängig vom Gerät reichhaltig und konsistent ist. Darüber hinaus können Abonnement-Lizenzoptionen, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden, die Vorlaufkosten minimieren, fügt er hinzu.

6. Engagement für die Cloud

Der Umstieg in die Cloud bedeutet, dass man nur für die Dienste bezahlt, die man auch tatsächlich in Anspruch nimmt, und dass man die Flexibilität hat, nach Bedarf zu skalieren.

„Neue Lösungen, die unter Verwendung der Infrastruktur vor Ort bereitgestellt werden, müssen sowohl auf der Infrastruktur- als auch auf der Lösungsseite, wo es häufig zu Verzögerungen kommt, geplant, bestellt, versandt, eingerichtet, getestet und bereitgestellt werden“, sagt Sherry Thompson, Vice President der globalen Cloud-Praxis bei der Geschäfts- und Technologieberatungsfirma HGS Digital. Ein Cloud-Service stellt Ressourcen nach Bedarf in einem Pay-as-you-go-Modell zur Verfügung.

„Dies ermöglicht den Zugriff auf Infrastrukturdienste in Echtzeit und reduziert die Bereitstellungszeiten von Wochen oder Monaten auf wenige Stunden oder Tage“, erklärt sie. „Darüber hinaus ermöglichen es Cloud-Lösungen, Ihre CapEx-Ausgaben in OpEx-Ausgaben umzuwandeln, so dass die Ausgaben besser vorhersehbar sind.“

7. Rationalisieren Sie lästige Aufgaben mit RPA

Das Merkwürdige an der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) ist, dass die Technologie eigentlich keine physischen Roboter verwendet. Stattdessen konfiguriert die Technologie Software so, dass sie wie ein Roboter funktioniert, indem sie die Handlungen eines Menschen emuliert, der mit digitalen Systemen interagiert, um einen Geschäftsprozess auszuführen. In der Praxis wird RPA-Software eingesetzt, um menschliche Aktivitäten, die manuell, regelbasiert und repetitiv sind, teilweise oder vollständig zu automatisieren.

Ein RPA-Software-Roboter schläft nie und macht keine Fehler. Für die meisten Unternehmen, insbesondere in der Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche, zeichnet sich RPA als die beste kostengünstige IT-Initiative aus, sagt Kyle Hutchins, ein leitender Direktor in der Technologiepraxis der Management- und Technologieberatungsfirma West Monroe. „Die Software von RPA ist in ihren Fähigkeiten gereift, und es gibt eine Vielzahl von Anbieteroptionen mit günstigen Lizenzstrukturen, die einen Wert für weniger als 50.000 Dollar Investition erhalten“, bemerkt er.

RPA ist besonders effektiv, wenn es darum geht, den Back-Office-Bereich zu unterstützen, wo die Aufgaben in der Regel manuell, mühsam, fehleranfällig und in großem Umfang anfallen. „Zum Beispiel die Überprüfung von Einlagen für ein Finanzinstitut oder der Vergleich und die Validierung von Verträgen für eine Versicherungsgesellschaft“, erklärt Hutchins. Der Wert des ROI hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ein ROI von über 100 Prozent erreicht wird, der größtenteils dadurch erzielt wird, dass die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, alltägliche Aufgaben beiseite zu legen und sich auf komplexe, kundenorientierte Aktivitäten zu konzentrieren, sagt er. „Wir sehen RPA oft als eine taktische, wirkungsvolle Möglichkeit, mit der digitalen Transformation Ihres Unternehmens zu beginnen.“

Ein letzter Vorschlag

Setzen Sie Prioritäten bei umsatzfokussierten Initiativen – z.B. Projekte, die sich auf Vertrieb und Kundensupport konzentrieren. „Solche Initiativen sind nicht unbedingt kostengünstig, aber jeder ausgegebene Dollar ist darauf ausgerichtet, die Einnahmen aufrechtzuerhalten, um Anteile zu schützen und Einnahmen zu generieren, um Anteile zu gewinnen“, rät John Tweardy, Principal and Technology Strategy and Business Transformation Leader bei Deloitte Consulting.

*John Edwards ist ein erfahrener Wirtschaftstechnologie-Journalist. Seine Arbeit erschien in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.