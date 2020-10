Google bringt mit Nest Audio einen neuen smarten Lautsprecher

Google bringt mit dem Nest Audio einen neuen intelligenten Lautsprecher auf den Markt, der mit Google Assistant gesteuert werden kann. Der Nest Audio soll am 15. Oktober 2020 zum Preis von 100 Euro in den Farben Kreide und Kohle erhältlich sein. [...]

Der Nest Audio ist 17,5 cm hoch, 12,5 cm breit, knapp 8 cm tief und ist mit rund 1 kg deutlich schwerer als der Google Home. Google setzt beim neuen Modell auf eine hochwertige Audiowiedergabe und der Lautsprecher wird per Sprache gesteuert. Dafür hat das Gerät drei hochempfindliche Mikrofone eingebaut, um gut auf das Signalwort Hey Google oder Ok Google reagieren zu können.

Wie der Nest Mini ist der Nest Audio vollständig in Stoff gehüllt und das Gehäuse besteht zu 70 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Im vorderen oberen Bereich des Lautsprechers sind die Touchflächen versteckt, die äußerlich nicht zu erkennen sind. Über die linke obere Ecke wird die Lautstärke reduziert, über die rechte obere Ecke hingegen erhöht. Die Touchfläche in der Mitte dient zum Starten und Pausieren der Wiedergabe.

Laut Google ist der Nest Audio um 75 Prozent lauter als Google Home und verfügt über eine 50 Prozent stärkere Basswiedergabe. Der Lautsprecher ist mit einem 19-mm-Hochtöner und einem 75-mm-Mitteltieftöner ausgestattet. Mit dem Gerät ist es möglich Musik abzuspielen, Smart Home Geräte zu steuern und Dinge wie das aktuelle Wetter zu erfragen. Die Media-EQ-Funktion soll eine automatische Anpassung der Lautsprecher an das Zuhause ermöglichen – je nachdem, was man gerade hört. Und mittels Ambient IQ adaptiert der Nest Audio den Sound an die Hintergrundgeräusche der Wohnung.

Google will Nest Audio am 15. Oktober 2020 zum Preis von 100 Euro in den Farben Kreide und Kohle auf den Markt bringen.