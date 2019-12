Nagarro Enterprise Agility #3: Fit for Agile Workshops

Immer mehr Unternehmen sind daran interessiert, agile Arbeitsweisen in ihren Teams zu etablieren. Aber wo fängt man an, welche Vorgehensmodelle haben sich bewährt, welchen Herausforderungen am Weg ist zu begegnen und wer ist in der Lage, den Change Prozess von Anfang bis Ende zu begleiten? [...]

Nagarro bietet seine Erfahrung in Form von Workshops, Trainings und Coachings an. Beim internationalen Software- und Digitalisierungsexperten gehört „agile“ seit vielen Jahren zum Mindset. Die Methode wird in der Software-Entwicklung, bei Kundenprojekten, aber auch in den Fachabteilungen angewendet. Um nachhaltig wirksame Veränderung zu erzielen, baut das Nagarro Angebot auf drei wichtige Säulen auf:

Kultur – Wer wollen wir sein?

Strategie – Was wollen wir erreichen?

Taktik – Wie wollen wir arbeiten?

Die speziell von Nagarro entwickelten Enterprise Agility Service Offerings unterstützen Unternehmen in diesen drei „Change-Säulen“ bei ihrer Entwicklung hin zur agilen Organisation. Die Workshops und Trainings werden von erfahrenen Agile Coaches angeleitet.

Nagarro Enterprise Agility Service Offerings:

Anhand gemeinsam definierter Aufgaben wird die Anwendung von agilen Prinzipien in sich wiederholenden, iterativen Schleifen ausprobiert. Der Nagarro Agile Coach leitet an, zeigt auf, was aus der Erfahrung heraus erfolgsrelevante Kriterien oder gängige Fallstricke sind.

Die Nagarro Coaching-Strategie ist auf die individuellen Bedürfnisse jedes Teams zugeschnitten. Das Augenmerk liegt darauf, die Teams vorzubereiten und so zu begleiten, dass der agile Wandel danach eigenständig weiterzuführen ist.

Sie möchten Ihre agile Reise gemeinsam mit Nagarro starten?

Kontaktieren Sie uns: sales.at@nagarro.com

Das Nagarro > Vorgehensmodell < begleitet Ihren Wandel zu einer agilen Organisation.

Mehr zum Thema:

Nagarro Enterprise Agility #2: Erfolgskriterien

Blog-Beitrag von Daniel Eder, agile Experte bei Nagarro

Nagarro Enterprise Agility #1: Agile, nicht Chaos

Blog- Beitrag von Max Walisch, Nagarro Berater und Software Testing Experte