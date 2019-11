OÖ Schulen starten mit dem Training für den RoboCup Junior 2020

Die Austrian Open des RoboCup Junior sollen Jugendlichen den Einstieg in die Welt des Codings erleichtern und den Ehrgeiz wecken, sich bei internationalen Wettbewerben zu messen. Fabasoft unterstützt die Jugendlichen bei den Vorbereitungen. [...]

Bereits zum dritten Mal in Folge unterstützt Fabasoft Jugendliche bei den Vorbereitungen zur Teilnahme am Austrian Open des RoboCup Junior. Unter dem Namen „RoboDojo“ stellt Fabasoft potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der RoboCup Junior Räumlichkeiten und entsprechendes Equipment wie die benötigten Roboter (MakeBlock, EV3, NAO) zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit sich unter möglichst realen Bedingungen auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Arenen, Hindernisse und die zu absolvierenden Aufgaben sind den Wettkampfsituationen nachempfunden. Der Spaß am Coding und die Motivation stehen im Mittelpunkt mit dem ambitionierten Ziel sich für die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.



Ein siebenköpfiges Pädagogenteam unter der Leitung von Peter Bauer, Professor für Technische Informatik und Humanoid Robotics an der HTL Leonding, unterstützt die Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren im „RoboDojo“. Im Zeitraum von Oktober 2019 bis April 2020 finden an den Freitagnachmittagen und in den Ferien Trainingseinheiten statt. Die teilnehmenden Schulen haben das Projekt in den Lehrplan integriert.

Im „RoboDojo“ trainieren die Teams (ca. 75 Jugendliche) für die internationalen Disziplinen Soccer, Rescue Line und Rescue Maze sowie für den österreichischen Wettbewerb Demo Humanoid Challenge. Die Teilnehmer sind Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Bildungseinrichtungen (AHS, HAK, NMS und HTL) aus Oberösterreich sowie Absolventen des Fabasoft Robotics Camps (Advanced). Eingeteilt in Teams von maximal fünf Personen programmieren und bauen die Jugendlichen unterschiedliche Roboter, die entsprechende Aufgaben erfüllen müssen. Interne Qualifikationswettbewerbe spornen zu Höchstleistungen an, da nur die besten Teams zur Teilnahme am Wettkampf zugelassen werden.

„Die Jugendlichen sind mit Eifer dabei, und es ist immer wieder faszinierend, welche Ergebnisse unsere Schülerinnen und Schüler liefern, auch wenn Coding nicht zum Schwerpunkt in unserer Ausbildung gehört. Dies zeigt klar, dass ein breites Spektrum an Entfaltungsmöglichkeiten die Jugendlichen in ihrer Entwicklung fördert und Talente zum Vorschein bringt, die sonst im Verborgenen geblieben wären“, erklärt Erich Marehard, IT-Lehrer an der HAK und Praxisschule Bad Ischl sowie Teil des Betreuerteams.

Der NAO Roboter für den österreichischen Wettbewerb Demo Humanoid Challenge. (c) Fabasoft

Der RoboCup Junior 2020 findet am 24. und 25. April 2020 an der Pädagogischen Hochschule Burgenland in Eisenstadt statt, wo sich die Teams für die Teilnahme an der Europameisterschaft in Portugal oder der Weltmeisterschaft in Frankreich im Juni 2020 qualifizieren können.

Fabasoft hat eine Übersicht bzw. ein Factsheet vom RoboCup Junior Austrian Open zusammengestellt. Es kann hier heruntergeladen werden.