Samsung Knox Suite jetzt in Österreich verfügbar

Seit Juli ist die Samsung Knox Suite in Österreich erhältlich. Neben Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment und Knox Manage ist auch Knox E-FOTA One Teil des Lösungspakets. [...]

Mit zunehmender Anzahl mobiler Geräte im Unternehmen wachsen auch die Herausforderungen, denen sich IT-Administratoren bei der Verwaltung von Business-Smartphones gegenübersehen. „Das Jahr 2020 stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen“, konstatiert Christian Wehner, Head of Mobile B2B bei Samsung Electronics Austria. Daher biete Samsung eine Lösung an, mit deren Hilfe die administrative Arbeit der IT-Abteilungen im Hinblick auf die Verwaltung der Lizenzschlüssel so gering wie möglich gehalten werden könne, so Wehner und nennt die konkreten Vorteile: „Die gebündelte Lizenz von Knox Suite ermöglicht es den Kunden, mit einem einzigen Lizenzschlüssel verschiedene Individuallösungen gleichzeitig aktivieren zu können.“

Eine Lösung aus einer Hand

Mit Knox Suite erhalten IT-Administratoren also einen Lizenzschlüssel für die Verwendung der einzelnen Programme, die separate Anmeldung entfällt. Über Single-Sign-on lassen sich die kompatiblen Business-Smartphones so über eine einheitliche, intuitiv bedienbare Konsole verwalten. Dabei können die Samsung-Lösungen Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, Knox Manage und Knox E-FOTA One eingebunden werden.

Knox Platform for Enterprise ist eine hardwaregestützte, mehrschichtige Sicherheitsplattform, welche die Daten auf Android-Smartphones, -Tablets und Tizen-Uhren von Samsung schützt. Sie ist von verschiedenen Regierungen zertifiziert und eignet sich auch für den Einsatz in hochsicherheitskritischen Umgebungen. Die Knox-Platform-for-Enterprise-Premium-Lizenz ist ein Bestandteil innerhalb der Knox Suite. Sie greift auf die Knox-Platform-Geräteschnittstellen zu und bietet Management- und Sicherheitsfunktionen, die über Android Enterprise hinausgehen.

Knox Mobile Enrollment erlaubt das gleichzeitige und automatische Aufsetzen von Samsung-Smartphones in einer hohen Stückzahl. Beim ersten Anschalten der Geräte werden diese mit dem Netzwerk verbunden und automatisch beim jeweiligen EMM-Anbieter angemeldet. Weder der Nutzer noch der IT-Administrator müssen händisch tätig werden.

Mit Knox Manage, dem EMM von Samsung, können mobile Geräteflotten über eine webbasierte Konsole aus der Ferne verwaltet werden. Entsprechend der im Unternehmen geltenden Sicherheitsrichtlinien können IT-Administratoren mit der MDM-Lösung steuern, wie eingebundene Geräte von ihren Benutzern verwendet werden können.

Mit Knox E-FOTA (Enterprise Firmware-Over-The-Air) lassen sich Betriebssystem- und Sicherheitsupdates ohne zusätzlichen Benutzereingriff bereitstellen. Die Lösung ermöglicht, Updates vorab zu testen, zeitlich zu steuern und diese aus der Ferne auf eine definierte und kompatible Gerätegruppe aufzuspielen. Der jüngste Neuzugang der Knox-Familie, Knox E-FOTA One, verbindet und erweitert die Eigenschaften der integrierten EMM-Basislösung Knox E-FOTA on MDM sowie der leistungsfähigeren Standalone-Variante Knox E-FOTA Advanced.

Samsung Knox Suite ist für Unternehmenskunden in Österreich über autorisierte Fachhändler seit 1. Juli 2020 erhältlich.