2020 Thales Data Threat Report

Diese Studie des IDC zeigt, dass die digitale Transformation (DX) in vollem Gange ist. Europäische Unternehmen und Organisationen setzen weiterhin verstärkt eine Vielzahl von Technologien für die digitale Transformation ein, um die Kundenerfahrung zu verbessern, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre Kosten zu senken. [...]

Angesichts der globalen COVID-19-Pandemie müssen Unternehmen wachsam bleiben und auf die Realität der Datenrisiken in einer Welt nach der COVID-19-Pandemie vorbereitet sein. Dieser Punkt ist heute wichtiger denn je, da die Verschiebung hin zur Arbeit im Homeoffice zunehmend den Fernzugriff auf Unternehmensdaten erfordert, manchmal auch über Bring Your Own Devices (BYOD). Durch die wachsende Anzahl an Benutzern mit Fernzugriff setzen viele Unternehmen außerdem auf eine stärkere Nutzung der Cloud und schaffen die Anforderung des Einsatzes eines VPN für den Zugriff auf Cloud-Daten ab. Das Ergebnis ist die Umgehung der Perimetersicherheit und der Verlust der Sichtbarkeit, wo Daten gespeichert sind und wie auf sie zugegriffen wird. Dies erhöht die Anforderungen an Verschlüsselung und Zugriffsverwaltung zur Kontrolle von Daten außerhalb des Netzwerkperimeters eines Unternehmens.

Sponsor: Thales

Sprache: Deutsch

Seiten: 8