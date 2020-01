Cyber-Security für Business-Leader

Egal, ob Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen strategisch angehen, die Risikobewertung effektiver verwalten oder Ihre eigenen Führungsqualitäten ausbauen möchten - hier sind einige überzeugende Ideen, die Sie in Ihrem Unternehmen nutzen können. [...]

In den nächsten Jahren wird sich das Internet der Dinge wie ein Lauffeuer ausbreiten. Und Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen werden fast jeden Aspekt des Geschäftslebens durchdringen. Diese Entwicklungen bergen hohe Gefahren. Als Führungskraft sollten Sie gewährleisten, dass Ihre Entscheidungen sicher in die digitale Zukunft führen. Diese Ausgabe des SecurityRountable.org-Magazins zeigt Ihnen, was es bedeutet, führend zu sein – in der Cybersecurity und in der großen Geschäftswelt.

Sponsor: Palo Alto Networks

Sprache: Englisch

Seiten: 36