Ein Leitfaden zur digitalen Transformation

Digitale Transformation ist in der IT gerade das Top-Thema. Vielen Unternehmen fällt es schwer, dabei die Orientierung zu behalten. Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Chat Bots, Predictive Analytics und andere neue Technologien werden zu einem unübersichtlichen und unstrukturierten Komplex aufgeschichtet. Gleichzeitig bilden in vielen Betrieben noch vorhandene Anwendungen und Legacy-Systeme, die teilweise selbst erstellt wurden, das Rückgrat und oft den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb. Die große Herausforderung ist, all diese Systeme zu integrieren. Das Whitepaper zeigt, wie Sie mit den neuen digitalen Möglichkeiten Ihr Unternehmen modernisieren können – ohne dabei bewährte und gut etablierte IT-Konzepte aufgeben zu müssen.

