Entwicklung einer Innovationskultur

Dieser Leitfaden enthält wertvolle Tipps von Google und Intel zum Aufbau einer innovativen Unternehmenskultur anhand von drei Schritten. [...]

Innovation ist selbst in besseren Zeiten ein herausforderndes Ziel, doch in einer Krise kann die Förderung von Innovationen schlichtweg unmöglich erscheinen. Unternehmen auf der ganzen Welt haben bereits alle Hände voll zu tun, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter:innen im Homeoffice sicherzustellen und ihre Kunden über digitale Kanäle weiter bedienen zu können. Wertvolle Zeit in strategische Überlegungen und Innovationen zu investieren, gestaltet sich unter diesen Umständen noch anspruchsvoller als sonst. Schon vor über 20 Jahren stellte der Wirtschaftswissenschaftler Clayton Christensen in seinem Buch The Innovator’s Dilemma Folgendes fest: Marktführer verlieren oftmals ihre Spitzenstellung, da die Bedeutung disruptiver Technologien auf Führungsebene nicht erkannt und somit die nächste Welle der Veränderung verpasst wird.

Sponsor: Google_Intel

Sprache: Deutsch

Seiten: 9