Mehr zur Sicherheit in Clouds finden Sie in diesem Whitepaper. [...]

Für CIOs ist es alles andere als einfach, Verpflichtungen wie die Förderung von Agilität, die Begrenzung der IT-Kosten und die Gewährleistung von Datensicherheit miteinander in Einklang zu bringen. Mit einem Wechsel in die Cloud können die ersten beiden Prioritäten abgehakt werden – was aber ist mit der Sicherheit? Sind Ihre Daten in der Cloud wirklich sicher? In dem Bericht „Sicherheit in der Cloud – eine Entmystifizierung“ erfahren Sie, warum die Cloud optimale Datensicherheit gewährleistet und wie Ihr Unternehmen außerdem von einem Wechsel in die Cloud profitieren kann.

Sponsor: Workday, Inc.

Sprache: Deutsch

Seiten: 6