Software-Roboter auf dem Vormarsch

Die aktuelle IDG-Studie zeigt, dass Process Mining und RPA für viele bereits realistisch sind und die Eckpfeiler ihrer Digitalisierungsstrategie bilden.

Robotic Process Automation (RPA) und Process Mining wirbeln in der IT gerade gehörig Staub auf. Kein Wunder: Die Software-Roboter können anspruchslose und sich wiederholende Routinearbeiten übernehmen und verschaffen so hoch bezahlten Fachkräften mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. Doch wie weit sind Unternehmen in Deutschland in diesen Bereichen tatsächlich? Und was erhoffen Sie sich von diesen Technologien genau?

