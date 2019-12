Startklar für 5G – Die Zukunft der mobilen Konnektivität beginnt jetzt

Dieses Whitepaper liefert weitere Einblicke in das Thema 5G. Dort finden Sie Anregungen zur Optimierung und Weiterentwicklung Ihrer 5G-Strategie und bei der Suche nach den Anwendungsbereichen, von denen Sie am meisten profitieren können. [...]

5G eröffnet eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten – in erster Linie im Hinblick auf die Effizienz, aber auch unter dem Aspekt der Innovation. 5G ist die Zukunft. Die steigende Nachfrage nach Netzwerk-Bandbreite, hoher Performance von Anwendungen (aus der Cloud) und einem optimierten Nutzungserlebnis wird den Weg für die umfassende Einführung von 5G ebnen. Darüber hinaus wird 5G wird Impulsgeber für die zukünftigen Märkte sein.

Aber – nicht alle Anwendungsbereiche brauchen 5G. Manchmal könnte auch die nächste WLAN-Generation oder der Aufbau eines 4G Campus-Netzwerks die momentan beste Lösung sein. Die richtigen Anwendungsszenarien zu finden ist Voraussetzung für die volle Nutzung der Vorteile von 5G und die Erzielung der maximalen Rendite.

Unser Whitepaper „5G – A Catalyst for Innovation“ mit Forschungsergebnissen aus Gartners Report „Exploit the Innovation Opportunities Enabled by Future 5G Wireless“ liefert Ihnen weitere Einblicke in das Thema 5G. Dort finden Sie Anregungen zur Optimierung und Weiterentwicklung Ihrer 5G-Strategie und bei der Suche nach den Anwendungsbereichen, von denen Sie am meisten profitieren können.

Sponsor: T-Systems International GmbH

Sprache: Englisch

Seiten: 9