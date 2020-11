Studie ERP-Systeme: Ab in die Cloud?

Diese Studie widmet sich zentralen Fragen um die Cloud-Transformation von ERP-Systemen: Was muss eine moderne Cloud-ERP-Lösung können? Wer sollte sie verantworten? Und wie viel darf sie kosten - gerade in unsicheren Zeiten wie diesen? [...]

ERP-Systeme bilden seit Jahrzehnten den zentralen Prozess- und Daten-Hub von Unternehmen – und halten so den Betrieb am Laufen. Allerdings stehen viele Unternehmen gerade jetzt an einem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, wie es mit ihrer ERP-Lösung weitergeht. Soll sie im eigenen Data Center bleiben – oder in der Cloud betrieben werden?

Sponsor: All for One Steeb

Sprache: Deutsch

Seiten: 12