Von der Cloud zur Multicloud

In diesem Whitepaper wird erläutert, wie der Entwurf des Netzwerks und der Vorgänge beim Übergang von der Cloud zur Multi-Cloud angegangen werden können. [...]

Bei Multi-Clouds geht es darum, Anwendungen vom Rechenzentrum bis zum Geschäftsrand über viele Clouds hinweg so zu verbinden und zu sichern, als wären sie in einer Cloud. Dieser Ansatz unterstützt den Start einer beliebigen Workload in einer beliebigen Cloud in einer Umgebung mit mehreren Anbietern. Letztendlich können IT-Teams mit mehreren Clouds Ressourcen als eine einzige zusammenhängende Infrastruktur mit einheitlicher Sicherheit und einheitlichem Betrieb an allen Stellen im Netzwerk verwalten.

Sponsor: Juniper Networks GmbH

Sprache: Deutsch

Seiten: 7